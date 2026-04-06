Raúl Cottone presenta en Santa Fe la muestra “Hombres sin rostro - Sombras”

El fotógrafo Raúl Cottone presentará en la ciudad de Santa Fe la muestra “Hombres sin rostro - Sombras”, una propuesta que invita a reflexionar sobre la identidad, la percepción y el mundo interior a través de la imagen.

La inauguración se llevará a cabo el próximo viernes 10 de abril a las 20, con entrada libre y gratuita, en la sala central del Estudio-Fotogalería Guidotti, ubicado en calle San Lorenzo 2925. La actividad forma parte de la agenda cultural prevista por el espacio en el marco de su 21° aniversario.

La exposición propone un recorrido visual centrado en la idea de la “sombra” como expresión de aspectos ocultos o no visibles del ser humano. En ese sentido, el presentador de la muestra, Mirco Ito, vincula el concepto con teorías del inconsciente desarrolladas por Carl Jung y Sigmund Freud, trasladadas al campo de la fotografía y la mirada.

Desde esta perspectiva, la propuesta invita al espectador a observar más allá de lo evidente, dejando de lado prejuicios y permitiendo una lectura más profunda de las imágenes. La intención es generar una experiencia introspectiva, en la que cada fotografía funcione como disparador para explorar emociones, tensiones internas y distintas formas de percibir la realidad.

De esta manera, la muestra se suma a las actividades culturales de la ciudad, ofreciendo un espacio para el encuentro con el arte y la reflexión a través de la fotografía contemporánea.