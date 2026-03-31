Con la proyección de “Mente maestra”, continúa el ciclo de cine en el Centro Cultural

Con la proyección de la película “Mente maestra”, este martes 31 de marzo continuará el ciclo de cine que llevan adelante de manera conjunta el Municipio y el Cine Club Santa Fe. La función será a las 20 horas, en la sala del Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre”, ubicado en 25 de mayo 1940.

Con entrada libre y gratuita, como suele ocurrir, en esta oportunidad la propuesta ofrece una película de crimen y drama, del director Kelly Reichardt (Estados Unidos, 2025), destinada a mayores de 13 años.

Vale mencionar que la historia se sitúa en 1970, en un tranquilo pueblo de Massachusetts, donde JB Mooney, un carpintero desempleado, decide cambiar su vida convirtiéndose en ladrón de arte. Junto a dos cómplices, lleva adelante un audaz robo a plena luz del día, sustrayendo valiosas pinturas de un museo local. Sin embargo, el golpe inicial da paso a una serie de complicaciones que lo obligan a vivir como fugitivo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones.