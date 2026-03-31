Sauce Viejo: el Concejo denunció que el Ejecutivo se negó a recibir ordenanzas

Por Santotomealdía



El Concejo Municipal de Sauce Viejo emitió este lunes un comunicado en el que denunció un hecho grave ocurrido el pasado viernes, cuando el Departamento Ejecutivo se negó a recibir las ordenanzas sancionadas en la sesión del 26 de marzo.

Según se indicó, la negativa se fundamentó en la supuesta falta de “personal técnico” para revisar la documentación, una explicación que fue cuestionada por el cuerpo legislativo.

Desde el Concejo remarcaron que la Mesa de Entradas debe recibir toda documentación oficial, sin la posibilidad de analizarla, condicionarla o rechazarla en esa instancia.

En ese sentido, señalaron que el Departamento Ejecutivo cuenta con herramientas legales, como el veto, para expresarse sobre las ordenanzas, pero advirtieron que no puede impedir su ingreso al circuito administrativo.

El comunicado sostiene que lo ocurrido “vulnera principios básicos del procedimiento administrativo” y también lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades de Santa Fe (Ley 2756), lo que —según indicaron— afecta el normal funcionamiento institucional.

Además, desde el Concejo subrayaron que la situación impacta en la división de poderes, al considerar que se trata de una interferencia en las atribuciones del órgano legislativo local.

“No es un detalle menor. Es una falta grave”, concluye el pronunciamiento difundido por el cuerpo deliberativo.