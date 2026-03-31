Comienzan las preinscripciones para las actividades deportivas y recreativas municipales 2026

La Municipalidad informó que se encuentra abierta la convocatoria para participar de una nueva temporada de actividades deportivas y recreativas, que se desarrollarán desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre de 2026, con propuestas destinadas a vecinos desde los 6 años de edad.

Las preinscripciones podrán realizarse desde este martes 31 de marzo hasta el viernes 17 de abril, de manera presencial en la Dirección de Deportes (Libertad 1035), de lunes a viernes en el horario de 8 a 18 horas, excepto días inhábiles.

Según informaron desde el Municipio, para completar el trámite, se deberá acreditar domicilio en Santo Tomé y presentar DNI junto con certificado médico de aptitud física vigente. En el caso de menores de edad, deberá asistir el responsable legal.

La iniciativa contempla una amplia oferta de disciplinas pensadas para promover el deporte, la salud y el encuentro comunitario. Entre las actividades disponibles se encuentran: aquaeróbic, natación y entrenamiento, gimnasia, yoga, stand up paddle (SUP), canotaje, skate, escuela de iniciación deportiva, newcom, taller recreativo y deportivo para personas mayores, ajedrez, zumba y running.

Las propuestas se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad, como el Camping Municipal, el Balneario Brigadier Estanislao López, el Club Unión, vecinales, bibliotecas y el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes, con días y horarios organizados por grupos según edades y niveles.

Desde la organización destacaron que el programa incluye alternativas específicas para distintos grupos etarios. Entre ellos, el newcom destinado a personas mayores de 50 años o el taller recreativo y deportivo para personas mayores, orientado a vecinos desde los 60 años. Esta última opción incorpora propuestas como gimnasia adaptada, ritmos latinos, expresión corporal, estimulación cognitiva y otras actividades recreativas al aire libre.

Por otra parte, la propuesta de ajedrez, destinada a participantes desde los 6 años, se desarrollará en bibliotecas y vecinales de la ciudad, promoviendo el desarrollo del pensamiento estratégico y la concentración.

En tanto, las clases de zumba, a partir de los 13 años, se llevarán adelante tanto en el Camping Municipal como en el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes, mientras que la actividad de running, destinada a mayores de 18 años, incluirá entrenamientos adaptados a distintos niveles, combinando entrada en calor, trabajos de resistencia y velocidad, técnica y recuperación.

En el caso de la Escuela de Iniciación Deportiva, destinada a niños y adolescentes de 6 a 17 años, se trabajará en disciplinas como vóley, básquet, hockey y fútbol, con el objetivo de fortalecer habilidades motrices, fomentar el trabajo en equipo y promover valores deportivos en un entorno formativo.

Las actividades son gratuitas y cuentan con cupos limitados. En caso de que la cantidad de inscriptos supere los lugares disponibles, se realizará un sorteo público el día 20 de abril a las 9 horas.