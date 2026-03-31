La Selección busca dejar una imagen mejorada en su despedida del público argentino

La Selección argentina afrontará este martes su último compromiso como local antes del Mundial 2026 cuando reciba a Zambia en un amistoso internacional que se disputará desde las 20:15 en el estadio Alberto J. Armando, la "Bombonera, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera y televisación por Telefe.

El encuentro marcará el cierre de la preparación inmediata del equipo dirigido por Lionel Scaloni antes de la cita en Estados Unidos, Canadá y México, donde defenderá el título y buscará su cuarta estrella. Será, además, la última presentación del seleccionado en el país en esta etapa previa al torneo.

Argentina llega con sensaciones encontradas luego del triunfo 2-1 ante Mauritania en La Bombonera. Si bien el resultado fue favorable, el rendimiento dejó dudas, especialmente en el segundo tiempo, donde el equipo fue superado por su rival y terminó sufriendo en el cierre.

Tras ese partido, el cuerpo técnico dispuso un ensayo ante la Sub 20 en el predio de Ezeiza, con victoria por 1-0 gracias al gol de José Manuel López, en un encuentro que sirvió para darle minutos a futbolistas que no habían tenido rodaje.

De cara al duelo de esta noche, Scaloni no confirmó la formación, aunque anticipó que será una prueba clave antes de definir la lista definitiva. “Van a jugar la mayoría de los que conocemos porque es la última prueba”, aseguró el entrenador, quien además remarcó la necesidad de mejorar la imagen mostrada en el último amistoso.

En ese contexto, crecen las chances de que Lionel Messi vuelva a estar desde el arranque, luego de haber ingresado desde el banco frente a Mauritania, en una decisión que había respondido a la rotación y al cuidado físico del capitán.

La probable alineación sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Lionel Messi, Julián Álvarez.

El rival, por su parte, alistaría a: Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; Patson Daka.

El partido ante Zambia se presenta así como una oportunidad para recuperar sensaciones futbolísticas, ajustar detalles y llegar con mayor claridad al inicio del Mundial, donde Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.