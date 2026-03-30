Piden que IAPOS mantenga credenciales y órdenes en papel para afiliados con dificultades digitales

El diputado provincial Fabián Palo Oliver presentó un proyecto en la Legislatura para solicitar que el IAPOS mantenga alternativas en formato papel para credenciales, órdenes de consulta y bonos asistenciales, en el marco del proceso de digitalización de trámites.

La iniciativa plantea que el organismo continúe ofreciendo opciones presenciales y documentación física para aquellos afiliados que no puedan acceder o utilizar herramientas digitales, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las prestaciones de salud.

Entre los puntos centrales, el proyecto solicita establecer mecanismos de atención presencial en delegaciones y centros habilitados, priorizando a adultos mayores, personas sin acceso a dispositivos o conectividad, personas con discapacidad y habitantes de localidades con limitaciones tecnológicas.

Además, propone implementar campañas de información y acompañamiento para quienes opten por utilizar los sistemas digitales, de modo que la transición tecnológica no genere barreras en el acceso al sistema de salud.

En los fundamentos, Palo Oliver advirtió que, si bien la digitalización puede resultar útil, “no todos los beneficiarios cuentan con acceso a teléfonos inteligentes, conectividad digital o habilidades tecnológicas suficientes”.

El legislador remarcó que en la provincia una parte significativa de los afiliados está compuesta por adultos mayores, jubilados y residentes de pequeñas localidades, donde la brecha digital representa una dificultad concreta.

Finalmente, sostuvo que “el acceso a la salud constituye un derecho esencial y no puede quedar condicionado al uso de tecnología”, en referencia al impacto que podrían tener estos cambios en sectores vulnerables.