Colón venció a Patronato y rompió la racha sin ganar fuera de casa

Colón consiguió una victoria importante en Paraná al imponerse 2 a 0 frente a Patronato, en un partido que se resolvió en el segundo tiempo y que significó su primer triunfo como visitante en el torneo.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán fue de menor a mayor y logró destrabar un encuentro que, en su primera mitad, había sido parejo pero con pocas ideas en ofensiva.

Durante los primeros 45 minutos, Colón abusó del juego aéreo y mostró dificultades para generar situaciones claras. Los centros fueron el recurso más utilizado para buscar a Alan Bonansea, que luchó en soledad, mientras que la única ocasión concreta llegó a partir de una pirueta de Julián Marcioni, bien resuelta por el arquero Alan Sosa.

En ese tramo, el mediocampo rojinegro, con un esquema de triple cinco (Lértora, Muñoz y Antonio), aportó equilibrio defensivo pero limitó la creatividad en ataque.

El partido cambió en el complemento. Con una postura más decidida, Colón encontró la ventaja a través de una acción individual de Ignacio Lago, que volvió a ser determinante. El volante capturó un rebote, levantó la cabeza y sacó un remate con comba al segundo palo que dejó sin respuesta al arquero y abrió el marcador.

A partir de allí, el equipo ganó confianza y espacios. A los 15 minutos, una buena jugada colectiva terminó de encaminar el resultado: Marcioni asistió a Bonansea, que solo tuvo que empujarla para marcar el 2 a 0.

Con la ventaja, Colón controló el desarrollo e incluso tuvo chances para ampliar la diferencia. Bonansea contó con un mano a mano, Marcioni volvió a generar peligro y también hubo intentos de Lucas Cano y Federico Bravo, que estrelló un remate en el travesaño.

En defensa, el equipo volvió a mostrarse sólido y Matías Budiño mantuvo el arco en cero, sumando una nueva valla invicta.

El triunfo tiene un valor especial: además de ser el primero fuera de casa en el campeonato, le permitió a Colón cortar una racha de varios meses sin ganar como visitante y mantenerse en la parte alta de la tabla.

El próximo compromiso será el sábado 4 de abril a las 19, cuando reciba a San Miguel en el Brigadier López.