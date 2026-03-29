Se realizó la Maratón Acuática Río Salado con cerca de 100 participantes

La Maratón Acuática Río Salado se desarrolló en el Balneario Brigadier Estanislao López, con la participación de alrededor de 100 nadadores provenientes de distintos puntos de la región, según informó la Municipalidad.

La actividad, organizada por Competencias Wolf Team junto a la Academia de Guardavidas de la ciudad, contó con el auspicio del Municipio y se llevó a cabo en un circuito boyado de 3000 metros dispuesto en el río Salado.

De acuerdo a lo informado, la competencia incluyó pruebas de 1,5 km y 3 km en modalidad competitiva, además de distancias participativas de 300 y 500 metros para la categoría kids.

En los resultados de la categoría general de 1,5 km mujeres, el primer puesto fue para Marisol Dallo (26:56), seguida por Adriana Cervilla (29:34) y Lucila Estrada (33:08). En varones, Juan Pedro Nepote se ubicó en el primer lugar (26:31), con Rodrigo Espinosa (32:12) en el segundo puesto y Sergio Fernando Cáceres (33:45) en el tercero.

En la distancia de 3 km mujeres, la ganadora fue Agostina Bertoncini (41:37), seguida por María Elena Gallo (43:32) y Zelia Hariau-Daniel (43:34). En la categoría masculina, el primer lugar fue para Jorge Meoli (32:36), seguido por Alejandro Luis Bilbao (35:29) y Gustavo Medrano (35:39).

Según se indicó desde el Municipio, la propuesta tuvo como objetivo promover la actividad física, los hábitos saludables y el uso de los espacios naturales de la ciudad.