Jueves 19 de febrero de 2026

Invitan a una capacitación gratuita en técnicas de RCP

El curso teórico y práctico está destinado a personas mayores de 13 años y se desarrollará este jueves 19, a las 18 horas, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios.

El curso teórico y práctico estará a cargo de Bomberos Voluntarios.
La Municipalidad anunció a la comunidad que este jueves se desarrollará una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP). La misma se llevará a cabo a partir de las 18 horas en el Cuartel de Bomberos Voluntarios, ubicado en Richieri 3145.

Quienes deseen participar deberán realizar inscripción previa a través de WhatsApp al 3425462862, enviando nombre completo, DNI y domicilio. Los cupos son limitados.

La propuesta consiste en un curso teórico-práctico, gratuito y con certificación, destinado a personas mayores de 13 años. El objetivo es incorporar o actualizar conocimientos y prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante situaciones de emergencia con lactantes, niños y adultos.

La RCP constituye una técnica fundamental que puede salvar vidas. A través de estas instancias de formación se busca brindar herramientas prácticas esenciales y, al mismo tiempo, promover la concientización sobre la salud, la prevención y la seguridad comunitaria.

Desde la Municipalidad invitaron a los vecinos a sumarse a esta iniciativa que fortalece la preparación comunitaria ante emergencias y promueve el cuidado de la vida.

