Invitan al encuentro "Personas mayores en acción" en el club Independiente

La Municipalidad de Santo Tomé informó que este miércoles 18, a las 9 horas, se desarrollará una jornada de actividades recreativas y deportivas destinadas a personas mayores. El encuentro tendrá lugar en las instalaciones del Club Independiente, ubicado en Pueyrredón 1700 de nuestra ciudad.

Denominada "Encuentro Activo: Personas Mayores en Acción", la propuesta incluirá actividades como clases de zumba y entrenamiento funcional, diseñadas para promover la participación activa, la recreación y el bienestar de las personas mayores. Es organizada en conjunto por las áreas municipales de Bienestar Comunitario y Deportes, así como la Dirección Provincial de Inclusión de Personas Mayores.

Desde los tres estamentos remarcaron la importancia del evento para "fortalecer la inclusión y el bienestar en la comunidad". En ese sentido, invitaron a participar a todas las personas interesadas y, en particular, a aquellas que forman arte de diversas instituciones que habitualmente reunen a personas mayores de la ciudad.

Finalmente, subrayaron que con estas acciones, tanto la Municipalidad local como el gobierno provincial "reafirman su compromiso con la promoción de la salud y el bienestar de las personas mayores, impulsando entornos saludables y acompañando a las familias en la construcción de mejores hábitos de vida".