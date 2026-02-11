Paritaria docente: para SADOP, “el Gobierno dilata la negociación y crece el malestar”

La paritaria docente pasó a cuarto intermedio luego de la primera reunión, celebrada este miércoles por la tarde. Desde SADOP expresaron su preocupación por “no contar con un espacio genuino de negociación colectiva que dé respuestas a los problemas que atraviesan las y los docentes de la provincia”.

Así lo hizo saber el secretario general de la seccional Santa Fe, Pedro Bayúgar, quien dio cuenta de un “escenario bastante trivial” durante la reunión. “Una vez más el Gobierno se dedicó a escuchar nuestros reclamos sin ningún ánimo manifiesto de encarar alguna de las problemáticas de las que planteamos y la única respuesta fue decir: pasamos a cuarto intermedio para el miércoles 18”, explicó.

Desde la entidad que agrupa a los docentes de la educación privada consideraron que la representación gubernamental no tuvo intención de convocar a mesas técnicas salariales y de condiciones de trabajo. Esta situación “aleja la posibilidad de negociación y prevé un escenario similar al de años anteriores donde las propuestas eran unilaterales y sin contemplación de las particularidades del sector”, denunciaron.

“Indudablemente va a ser una propuesta que, lejos de habilitar el diálogo y la discusión, será poco positiva”, adelantó Bayúgar. El dirigente agregó: “seguramente dirán: ‘es esto, y si lo rechazan vendrán los descuentos’ y otro tipo de amenazas”.

Al cabo de la primera reunión paritaria, desde SADOP ratificaron que “crece el malestar del sector docente” y recordaron que exigen “una propuesta salarial real que dé cuenta de las necesidades de las y los trabajadores docente que atraviesan momentos apremiantes”.