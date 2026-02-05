El Municipio mostró el funcionamiento del Complejo Ambiental

Funcionarios municipales y provinciales recorrieron el Complejo Ambiental de Santo Tomé para interiorizarse sobre el funcionamiento del predio y los procesos vinculados a la gestión de residuos en la ciudad.

La visita contó con la presencia del intendente Miguel Weiss Ackerley; la secretaria de Desarrollo Humano, Social y Ambiental, Andrea Mansilla; y la directora de Ambiente y Sostenibilidad, María Eugenia Eberhardt. También participaron el secretario de Cooperativas, Mutuales y Emprendedurismo de la Provincia, Gonzalo Toselli; la subdirectora de Cooperativas de Santa Fe, Ana Coppes; representantes del ECAM; y la secretaria del Área Metropolitana, Florencia Pinatti.

El intendente Weiss Ackerley encabezó la recorrida con funcionarios municipales y provinciales. (Foto; MST)

Durante la recorrida, las autoridades observaron las tareas que se desarrollan en el predio, donde se realiza la gestión integral de residuos recuperables y restos de poda generados en Santo Tomé. Al complejo ingresan materiales provenientes de las jornadas de Eco Canje, de los diez Puntos Limpios ubicados en establecimientos educativos y de la recolección diferenciada que se implementa en sectores específicos como el DUE 23 (Country Aires del Llano) y el Country Plaza.

El trabajo operativo está a cargo de la Cooperativa de Recicladores Urbanos “Yolanda Ortiz”, que se encarga de clasificar los materiales, compactarlos y enfardarlos para su posterior comercialización.

En el mismo predio también se procesan los residuos verdes mediante una chipeadora incorporada el año pasado, que permite triturar los restos de poda y avanzar con su compostaje en el lugar.

La Coop. Recicladores Urbanos “Yolanda Ortiz”, se encarga de clasificar, compactar y enfardar los materiales para su comercialización. (Foto: MST)

Desde el municipio señalaron que el objetivo es "fortalecer el esquema de recuperación y tratamiento de residuos", con la incorporación progresiva de experiencias de separación en origen para incrementar el volumen de material reciclable que llega al complejo.

