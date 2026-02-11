Contratiempo para Colapinto en Baréin: bandera roja y pocas vueltas

La primera jornada de ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin dejó un sabor agridulce para los fanáticos argentinos. Franco Colapinto debió interrumpir su actividad con Alpine tras una falla mecánica que provocó una bandera roja y limitó su trabajo en pista durante el turno matutino.

El inconveniente se produjo en el ingreso a la curva 8 del circuito de Sakhir. El bonaerense intentó volver a poner en marcha el A526, pero no lo consiguió y el auto tuvo que ser retirado por una grúa cuando recién se había cumplido una hora y media de las cuatro previstas para la sesión. La detención obligó al equipo a realizar reparaciones y recortó buena parte del programa planificado.

“Por la mañana tuvimos algunos problemas y no pude dar muchas vueltas. Son cosas que pasan con autos nuevos, sobre todo en pruebas, y lo importante es aprender para que no vuelva a ocurrir”, explicó Colapinto ante la prensa, en declaraciones reproducidas por Motorsport y por la propia escudería. En la misma línea, Alpine señaló en su comunicado que este tipo de contratiempos forman parte del proceso de adaptación a un monoplaza desarrollado bajo los nuevos lineamientos reglamentarios.

Tras permanecer unos 20 minutos en boxes, el argentino regresó a la pista con neumáticos medios (C2) y logró mejorar su registro hasta 1:40.330. Sin embargo, el tiempo lo dejó en el último lugar entre los 11 pilotos que participaron del turno matinal, a 4.897 segundos del mejor crono de Max Verstappen (1:35.433). De todos modos, en este tipo de pruebas los tiempos no resultan concluyentes. Más tarde, en la tanda vespertina, Lando Norris marcó la referencia del día con 1:34.669.

Colapinto completó 28 vueltas, equivalentes a 151 kilómetros, y reconoció que la interrupción le quitó rodaje en una etapa clave para ganar confianza. “Mi mañana no fue fluida, pero Pierre pudo girar bastante por la tarde y eso nos da información valiosa. Espero que el viernes podamos tener un día productivo y seguir sumando kilómetros”, sostuvo.

El director de Alpine, Steve Nielsen, admitió que el equipo debió afrontar “varios problemas” durante la sesión inicial. “Con un coche completamente nuevo es normal que aparezcan inconvenientes. Lo importante es resolverlos rápido y evitar que se repitan”, señaló. Por la tarde, con Pierre Gasly al volante, la escudería logró completar 49 vueltas (265 kilómetros) y el francés finalizó octavo con un tiempo de 1:36.765.

El argentino no girará el jueves, ya que Gasly tendrá el auto durante toda la jornada, y volverá a subirse al Alpine el viernes para cerrar la primera semana de ensayos en Oriente Medio. “Es un auto diferente y todavía es muy temprano para sacar conclusiones. Estamos aprendiendo y tratando de exprimir cada vuelta”, concluyó Colapinto.