Estatales iniciaron la paritaria con eje en los sueldos más bajos y el desfasaje salarial

Las paritarias 2026 en Santa Fe comenzaron este miércoles en Casa de Gobierno con la primera reunión formal entre el Gobierno provincial y los gremios estatales. Tras el encuentro inicial, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 17 de febrero, con el compromiso de revisar el desfasaje salarial del último bimestre y definir los ejes de la política salarial para el año en curso.

En la mesa estuvieron presentes representantes de ATE y UPCN, quienes plantearon como prioridad la recuperación del poder adquisitivo. Desde el Ejecutivo calificaron la reunión como positiva. “Hemos abordado distintos aspectos contemplando la realidad que tenemos que atender, dificultades que se han acentuado a lo largo de todo el 2025”, señaló el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.

Uno de los puntos centrales fue el análisis de la diferencia entre los aumentos otorgados y la inflación registrada en los últimos meses de 2025. El Gobierno se comprometió a revisar ese desfasaje y a establecer una política salarial porcentual a partir de enero. “Estamos esperando el dato del IPEC y a partir de ahí terminar de avanzar contemplando los sectores más débiles como ha sido la práctica de este gobierno provincial, atendiendo a todos, pero poniendo acento en los de menores ingresos”, explicó Bastia.

El funcionario también recordó que en julio se había acordado un incremento del 1% para noviembre y diciembre, y que en noviembre ya se había reconocido la diferencia acumulada de los meses anteriores. “Nosotros eso lo vamos a evaluar porque aparte es lo que nos comprometimos”, remarcó.

Desde los gremios advirtieron que todavía es prematuro hablar de un porcentaje concreto. “Es muy complejo plantear un porcentaje definido ahora, pero vamos a tener todo sobre la mesa para establecer claramente el desfasaje entre inflación y aumentos”, señalaron. Ese cálculo será la base de la discusión salarial 2026 y, en el caso de enero, se tomará como referencia el índice que publique el IPEC.

Otro de los consensos fue priorizar a los trabajadores con menores ingresos. Según se indicó, cerca del 80% de los estatales percibe salarios en torno a los 900.000 pesos, por lo que los incrementos exclusivamente porcentuales tendrían un impacto limitado. En ese marco, los sindicatos analizan alternativas como sumas fijas o adicionales específicos para mejorar los ingresos más bajos.

La modalidad de actualización y los plazos de revisión quedaron abiertos. No se descartan mecanismos como cláusula gatillo o revisiones trimestrales o semestrales. “Vamos a construir lo que sea mejor para los compañeros y que la Provincia pueda solventar”, expresaron desde los gremios, en línea con la intención de sostener un esquema de seguimiento periódico que permita corregir eventuales desfasajes.