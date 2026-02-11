Fuerte reclamo gremial en Sauce Viejo: paro, movilización y críticas al intendente Papaleo

Por Santotomealdía



La ciudad de Sauce Viejo atraviesa un conflicto gremial que se profundizó este martes con un paro de 48 horas y una movilización encabezada por ASOEM, el gremio de Obreros y Empleados Municipales. La medida, que afectó el funcionamiento de los servicios municipales, fue acompañada por unos 400 trabajadores de distintas localidades del Departamento La Capital.

Según denunciaron desde el sindicato, el conflicto se originó cuando 88 trabajadores de planta permanente decidieron afiliarse a ASOEM. A partir de entonces, el intendente Mario Papaleo se negó a reconocer la representación gremial y a otorgar los códigos de descuento sindical, lo que fue calificado por el gremio como "un grave atropello a la libertad sindical".

Durante la jornada, los manifestantes recorrieron el casco urbano, se concentraron en la plaza central y fueron recibidos por autoridades del Concejo Municipal de Sauce Viejo. La presidenta del cuerpo, Valeria Echeverri, y el concejal Daniel Hansen dialogaron con referentes del sindicato y manifestaron su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones.

En su intervención ante los trabajadores, el secretario general de ASOEM, Juan Medina, sostuvo que “la localidad sauceña está regida por personas que están pensando la sociedad del siglo XX”. Denunció que los empleados municipales son víctimas de presiones, castigos y arbitrariedades, especialmente a raíz de su participación en actividades sindicales iniciadas en diciembre.

“El Ejecutivo local ha optado por atacar al sindicato, acusándolo falsamente de romper la paz de Sauce Viejo. Desde la ASOEM rechazamos enfáticamente estas declaraciones, que buscan estigmatizar la organización de lxs trabajadorxs y deslegitimar un reclamo justo”, señalaron en el comunicado difundido por el gremio.

ASOEM también cuestionó las condiciones salariales y laborales de la planta municipal. Indicaron que los salarios están un 20% por debajo del promedio regional, y que existen alrededor de 230 trabajadores bajo contratos de locación de servicios, con ingresos mensuales de 490 mil pesos brutos, de los cuales deben descontarse monotributo, obra social e impuestos.

“Esto es una mini movilización. Si esto continúa de esta manera, nosotros vamos a escalar el conflicto”, advirtió Medina, y reiteró que la única salida posible es el diálogo. Sin embargo, señalaron que el intendente Papaleo no asistió a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo, lo que motivó la profundización de las medidas de fuerza.

La movilización se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes, y fue respaldada por representantes de localidades vecinas como Rincón, Recreo, Arroyo Leyes, Monte Vera, Arroyo Aguiar y Candioti. En ese marco, desde ASOEM enfatizaron que no retrocederán “frente a intentos de disciplinamiento ni maniobras de amedrentamiento”.

Finalmente, el sindicato exigió al intendente Papaleo que cese con el desconocimiento de la representación gremial, respete la voluntad de los trabajadores y se siente a negociar una salida al conflicto.