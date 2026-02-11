Al menos 9 muertos y 25 heridos por un tiroteo en una escuela y una casa en Canadá

Al menos 9 personas murieron y 25 resultaron heridas en un tiroteo en la provincia Columbia Británica, en el oeste de Canadá. El tiroteo ocurrió en Tumbler Ridge, un municipio en las faldas de las Montañas Rocosas con una población de menos de 2.400 habitantes.

Según informó la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), un individuo que se cree que era el atacante se encuentra entre los fallecidos (que así sumarían un total hasta el momento de 10). Aparentemente se habría suicidado.

Seis víctimas fueron halladas en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge. Una séptima falleció camino al hospital. Dos más fueron halladas muertas en una residencia cercana a la escuela.

La policía recibió un reporte de un tirador activo a las 13:20 hora local.

En una rueda de prensa virtual, el superintendente jefe de la RCMP, Ken Floyd, afirmó que es demasiado pronto para saber si aumentará el número de muertos. "La escena fue muy dramática y varias víctimas aún reciben atención médica", dijo Floyd.

