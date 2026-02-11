El Frente Amplio por la Soberanía advierte sobre la profundidad política del reclamo policial

Por Santotomealdía



El bloque de diputados provinciales del Frente Amplio por la Soberanía, integrado por Carlos Del Frade, Fabián Palo Oliver y Claudia Balagué, difundió un documento con diez puntos de análisis sobre el conflicto policial que se mantiene en la provincia. En el texto, los legisladores cuestionaron el accionar del Gobierno, señalaron la profundidad estructural de la crisis, y reclamaron una nueva ley orgánica para la fuerza policial.

Los diputados plantearon que el conflicto actual tiene características más complejas que los anteriores. Entre ellas, mencionaron una nueva composición social y de género dentro de la fuerza, con mayor presencia de mujeres y agentes provenientes del norte provincial, lo que amplía el impacto del malestar.

Cuestionaron además que la respuesta oficial llegó tarde y con medidas inadecuadas, en particular por la utilización de sumas no remunerativas, que según el bloque profundizan la precarización laboral. Advirtieron sobre problemas graves en salud mental, transporte, vivienda y descanso, que atraviesan a la fuerza al igual que al conjunto de los trabajadores estatales.

Otro aspecto destacado fue la coordinación territorial del reclamo, con manifestaciones en Rosario, Santa Fe, Rafaela, Vera y Venado Tuerto, algo que no se había visto en conflictos anteriores. Para el Frente Amplio, esto marca una nueva etapa de organización y descontento dentro de la institución policial.

En su crítica al oficialismo, señalaron que el Gobierno provincial “empoderó” a la fuerza con elogios y sobreactuaciones, pero no resolvió sus necesidades básicas. También cuestionaron los anuncios económicos durante la emergencia en seguridad, que —según indicaron— fueron percibidos como desconectados de la realidad del personal de calle, y contribuyeron a profundizar la reacción tras el suicidio de un joven agente de Vera.

El bloque legislativo advirtió sobre el riesgo de que intereses políticos externos e internos se monten sobre el conflicto, en particular ante la aparición de referentes de La Libertad Avanza en manifestaciones recientes, a quienes atribuyen una estrategia de posicionamiento con miras a 2027. En ese sentido, consideraron que la cuestión policial es también una cuestión política, cuya conducción sigue siendo responsabilidad del Gobierno provincial.

Para los diputados, es necesario abrir canales de diálogo institucionales y avanzar hacia una ley orgánica policial democrática, que reconozca el rol de servicio público de quienes integran la fuerza. Consideraron que, incluso si las protestas pierden visibilidad en las próximas semanas, el conflicto seguirá latente dentro de la institución, en las calles y en el sistema penitenciario.

Finalmente, señalaron que algunos sectores dentro de la policía impulsan el recambio de cúpulas regionales, lo que interpretan como una deriva distinta del reclamo original, y que no representa necesariamente las demandas legítimas del personal subalterno.