El Senado debate la reforma laboral tras un acuerdo entre el oficialismo, gobernadores y la CGT

El Senado de la Nación debatirá este miércoles desde las 11 el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, luego de que La Libertad Avanza lograra cerrar un acuerdo con gobernadores aliados, bloques parlamentarios y la Confederación General del Trabajo (CGT). La iniciativa, que fue modificada en 28 artículos, se tratará con el respaldo suficiente para ser aprobada.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anunció este martes que existe un entendimiento con la oposición dialoguista para avanzar con la sanción del texto. “Es la primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”, sostuvo en conferencia de prensa, donde también explicó los principales puntos del consenso.

Uno de los reclamos más relevantes que el oficialismo aceptó fue la eliminación del artículo que planteaba una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas, que hubiese afectado la coparticipación provincial en más de dos billones de pesos. Con esa modificación, se despejó la resistencia de los gobernadores.

Por su parte, la CGT consiguió que se mantenga el aporte solidario a los sindicatos por dos años, con un tope del 2%, y que no se alteren las cargas para obras sociales, que seguirán en el 6%. También se mantuvo el aporte obligatorio a las cámaras empresariales, con un límite del 0,5%.

Otra modificación significativa fue la decisión de que los salarios solo podrán cobrarse en entidades bancarias o de ahorro oficial, dejando afuera a las billeteras virtuales, que habían sido incluidas en el proyecto original. Bullrich explicó que el cambio se debe a que “las billeteras no están sometidas a las mismas exigencias que los bancos y pueden generar enormes problemas”.

El proyecto incorpora también la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con aportes diferenciados según el tamaño de la empresa. Las grandes compañías aportarán el 1% de sus contribuciones a ANSES, mientras que las pymes lo harán con un 2,5%, aunque esas alícuotas podrían variar en el futuro bajo control parlamentario.

En el capítulo impositivo se conservará el Régimen de Inversiones para Medianas Empresas (RIMI), que contempla beneficios fiscales para nuevas inversiones, como la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias y del IVA.

Bullrich también confirmó que el proyecto incluye la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, aunque se establecerá un plazo de seis meses para que se negocie un nuevo convenio colectivo de trabajo. “Los estatutos son leyes previas a la Ley de Contrato de Trabajo y ya no tienen sentido”, afirmó.

Con este paquete de cambios, el oficialismo llegará al recinto con el respaldo de 41 senadores, incluyendo a los representantes de la UCR, el PRO, partidos provinciales y bloques aliados. Aún no está confirmado el voto de algunos legisladores, como los de Santa Cruz y la cordobesa Alejandra Vigo, pero en el oficialismo confían en que la mayoría está asegurada.

“El tango se baila de a dos”, graficó Bullrich para justificar los cambios y presentar el texto como el fruto de un acuerdo. “No hay ganadores ni perdedores, sino un entendimiento que permite dar un paso necesario para modernizar las relaciones laborales en la Argentina”, concluyó.