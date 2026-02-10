Miércoles 11 de febrero de 2026

Sociedad — 10.02.2026 —

Invitan a un taller de bienestar emocional en el Club de los Abuelos

La actividad se desarrollará el próximo sábado 14 a las 17.30 y contará con la disertación de Yanina Solis.

El Club de los Abuelos será sede de un taller de bienestar emocional.

Bajo la consigna “Vivir en Positivo”, este viernes 14 de febrero se llevará a cabo en Santo Tomé el 2° Taller de Verano de Bienestar Emocional, una propuesta abierta a la comunidad que tendrá lugar desde las 17.30 en la sede del Club de los Abuelos, ubicada en Castelli 1535.

La actividad, con entrada libre y gratuita, apunta a generar un espacio de reflexión y herramientas prácticas para el cuidado de la salud mental, abordando el bienestar desde una mirada integral que contempla cuerpo, alma y espíritu.

La disertación estará a cargo de Yanina Solís, acompañante en Bienestar Mental y coach psicológica, quien propondrá un recorrido orientado al desarrollo personal y al fortalecimiento emocional en la vida cotidiana. La jornada contará además con la moderación de Favio Britos.

El encuentro es organizado por Patricia Man, diplomada universitaria en Organización Social y Políticas Públicas, y cuenta con el acompañamiento de diversas instituciones y espacios vinculados a la salud y el trabajo comunitario, entre ellos el Proyecto Enlace – Carpas de Salud Mental, la Asociación Civil Consejo de Salud de Monte Vera y el propio Club de los Abuelos.

