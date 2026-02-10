Invitan a un taller de bienestar emocional en el Club de los Abuelos

Bajo la consigna “Vivir en Positivo”, este viernes 14 de febrero se llevará a cabo en Santo Tomé el 2° Taller de Verano de Bienestar Emocional, una propuesta abierta a la comunidad que tendrá lugar desde las 17.30 en la sede del Club de los Abuelos, ubicada en Castelli 1535.

La actividad, con entrada libre y gratuita, apunta a generar un espacio de reflexión y herramientas prácticas para el cuidado de la salud mental, abordando el bienestar desde una mirada integral que contempla cuerpo, alma y espíritu.

La disertación estará a cargo de Yanina Solís, acompañante en Bienestar Mental y coach psicológica, quien propondrá un recorrido orientado al desarrollo personal y al fortalecimiento emocional en la vida cotidiana. La jornada contará además con la moderación de Favio Britos.

El encuentro es organizado por Patricia Man, diplomada universitaria en Organización Social y Políticas Públicas, y cuenta con el acompañamiento de diversas instituciones y espacios vinculados a la salud y el trabajo comunitario, entre ellos el Proyecto Enlace – Carpas de Salud Mental, la Asociación Civil Consejo de Salud de Monte Vera y el propio Club de los Abuelos.