Quedó detenida la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

La abogada argentina Agostina Páez, de 29 años y oriunda de Santiago del Estero, quedó detenida este viernes en Río de Janeiro, Brasil, tras ser acusada de injuria racial —delito equiparado al racismo en la legislación brasileña— por supuestos gestos y comentarios discriminatorios hacia empleados de un bar en el barrio de Ipanema.

El arresto se produjo en horas del mediodía, cuando la Policía trasladó a la joven a una comisaría de la ciudad carioca. Hasta el momento, Páez cumplía medidas cautelares alternativas: portaba una tobillera electrónica para monitoreo de movimientos y tenía prohibido salir del país desde el 14 de enero, fecha del incidente. Aunque inicialmente le retuvieron el pasaporte, este le fue devuelto, pero la restricción de abandonar Brasil se mantuvo vigente.

El agravamiento de su situación judicial ocurrió a 48 horas de que el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro solicitara su prisión preventiva, argumentando que las medidas previas (incluida la vigilancia electrónica) no eran suficientes para neutralizar el peligro procesal, como riesgo de fuga o posible intimidación de testigos.

Más temprano ese mismo día, la Justicia rechazó un habeas corpus presentado por su defensa, en el que solicitaba autorización para regresar a Argentina y continuar el proceso desde allí.

El delito de injuria racial prevé penas de entre 2 y 5 años de prisión y no admite excarcelación bajo fianza. El expediente está a cargo del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, quien definirá los próximos pasos.

La defensa de Páez, encabezada por el abogado Sebastián Robles, sostiene que el incidente en el bar surgió tras provocaciones previas y que la medida de prisión preventiva resulta desproporcionada, ya que la imputada se presentó siempre a la Justicia y no violó las restricciones impuestas. “No existen peligros procesales reales; si no fugó en las primeras semanas con tobillera, no hay razón para agravar la situación”, señaló el letrado, quien interpreta el caso como intento ejemplificador por el peso cultural que tiene el racismo en la sociedad brasileña.

Desde su detención, la familia de Páez expresó profunda preocupación por su estado anímico. Su padre, Mariano Páez, relató que la joven se siente “aterrada” y ha recibido amenazas, lo que motivó un cambio de domicilio temporal por seguridad tras un incidente en su residencia. “La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”, comentó en contacto con los medios. La familia evalúa viajar a Brasil para acompañarla.

La Embajada argentina en Brasil ofreció asistencia legal, aunque aclaró que no intervendrá directamente en el procedimiento judicial.

Páez también compartió mensajes en redes sociales, describiendo su angustia: “Estoy desesperada, estoy muerta de miedo”. A su vez, denunció vulneración de derechos.