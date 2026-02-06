El gobierno provincial presentó un plan integral para las fuerzas de seguridad

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a los secretarios de Seguridad Pública, Omar Pereira, y de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, brindaron este viernes detalles sobre el plan integral para las fuerzas de seguridad que pondrá en marcha el Gobierno Provincial. El programa está estructurado en cuatro ejes: reconocimiento económico al personal de calle, salud mental, transporte y alojamiento.

Según se informó, la medida surgió tras una serie de reuniones encabezadas por el gobernador Maximiliano Pullaro con integrantes de su gabinete, en las que se definió un conjunto de políticas activas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo y bienestar del personal policial, atendiendo también a planteos de distintos sectores de la fuerza.

Recursos para el bienestar policial

Uno de los ejes del paquete de medidas anunciados apunta, según se indicó, a brindar un “reconocimiento directo al trabajo operativo”. En ese sentido, el ministro santafesino anunció la creación de un plus económico para el personal de calle que oscilará entre 250.000 y 500.000 pesos mensuales. El monto variará según destinos y tareas específicas, y se asignará en función de “escenarios urbanos que, de acuerdo con los datos de análisis criminal, presentan mayor complejidad en materia de delito y violencia”.

Asimismo, los conductores de patrulleros en cualquier punto de la provincia percibirán un suplemento adicional de 250.000 pesos mensuales. “Este beneficio no se superpone con los anteriores. De las dos personas que integran una patrulla, quien conduce asume una responsabilidad mayor y cumple una función indispensable”, explicó Cococcioni.

Por otra parte, la Tarjeta Alimentaria Policial pasará de 86.800 a 175.682 pesos mensuales, lo que representa un aumento del 102 %. En tanto, la hora OSPE se actualizará: en el rango más bajo pasará de 2.781 a 5.283 pesos; en el rango intermedio, de 8.352 a 15.868; y en el rango más alto, de 11.000 a 21.000 pesos. “Si tomamos como referencia diciembre de 2023 hasta este último incremento, el aumento acumulado alcanza el 600 %”, subrayó el ministro.

Salud mental, transporte y alojamiento

En materia de salud mental, Cococcioni reconoció que “existían herramientas que no eran conocidas por gran parte del personal”. Por eso, la Provincia pondrá en marcha un programa de cobertura integral sin costo ni coseguro para los efectivos que se adhieran, que incluirá atención profesional, provisión de medicamentos y acompañamiento al grupo familiar, entendiendo que la labor policial también impacta en el entorno cercano.

En segundo lugar, se ampliará el transporte gratuito para el personal policial, con más destinos y mayores frecuencias en los recorridos actuales, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y gastos de bolsillo. “Pasamos de 6 colectivos a 12 para el traslado del personal, con una inversión mensual de 1.000 millones de pesos, y sumaremos nuevas líneas si resulta necesario”, indicó el ministro.

En tercer término, el Gobierno Provincial garantizará alojamiento gratuito en las ciudades de Rosario y Santa Fe para efectivos provenientes de otras localidades, en condiciones equivalentes a las que reciben hoy las fuerzas federales desplegadas en territorio provincial. Cococcioni recordó que “durante algunos años, cuatro de cada cinco nuevos efectivos provenían de departamentos del norte y solo uno del sur”.

Finalmente, adelantó que existe “la decisión del gobernador de evaluar el lanzamiento de un programa de apoyo para policías que alquilen vivienda en su lugar de destino”. Según explicó, “preferimos una fuerza que viva donde trabaja y pueda descansar adecuadamente para cumplir mejor su tarea”.

Respaldo a la policía

Al inicio de la presentación, Cococcioni recordó que desde el comienzo de la gestión de Pullaro “teníamos la misión de bajar los indicadores de violencia en la provincia, particularmente en Rosario, y la policía respondió”.

En ese sentido, afirmó que “todo lo que podamos fortalecer, ampliar y priorizar para que el policía esté mejor lo vamos a hacer, porque para nosotros la inversión en seguridad es la prioridad número uno”. Además, remarcó que “para el bienestar de la policía no vamos a escatimar recursos”, ya que “invertir en seguridad, equipamiento y bienestar policial es invertir en la seguridad de los santafesinos”.

Desde el gobierno provincial resaltaron que estas medidas anunciadas responden a un diagnóstico político explícito: la Policía de Santa Fe viene registrando resultados operativos históricos y merece ser escuchada y respaldada. A partir de esa lectura, el plan se estructuró en los ejes antes mencionados.