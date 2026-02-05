Venezuela: la Asamblea Nacional aprobó en primera instancia una ley de amnistía para presos políticos

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión un proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que contempla la posibilidad de liberar a presos políticos y establecer un nuevo marco de reconciliación nacional. La iniciativa fue presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y deberá pasar por una consulta pública antes de su tratamiento definitivo en el Parlamento.

Durante la sesión, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, sostuvo que se trata de una medida necesaria para “sanar las heridas” del pasado político del país. “Pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Esta ley no será fácil, pero puede marcar un nuevo momento político”, afirmó.

El proyecto fue defendido en el recinto por el diputado Jorge Arreaza, quien instó a “humanizar la política y construir convivencia sincera con las diferencias”. También recordó que en la historia reciente de Venezuela se han dictado medidas similares, y expresó que la actual propuesta busca cerrar un ciclo de confrontación y apostar por la estabilidad institucional.

El texto legal se basa en valores como la justicia, el pluralismo, los derechos humanos y la democracia, y tiene como objetivo garantizar la paz, el respeto al Estado de derecho y la diversidad política.

Sin embargo, la norma establece exclusiones expresas, por lo que no se aplicará a delitos graves como violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidios intencionales, corrupción y narcotráfico.

El proyecto forma parte del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, anunciado por Delcy Rodríguez el 23 de enero, que contempla un plan de acción en los primeros 100 días para restaurar la paz interna, tras los recientes hechos de violencia y la captura del presidente Nicolás Maduro.

Rodríguez explicó que la amnistía alcanzaría hechos comprendidos entre 1999 y la actualidad, y subrayó que la ley “no debe ser vista como un acto de impunidad, sino como una apuesta firme por el perdón y la paz”.

El presidente del Parlamento afirmó que este paso constituye “un aporte inicial hacia un diálogo nacional”, con el objetivo de involucrar a todos los sectores de la sociedad venezolana en una etapa de reconstrucción institucional.