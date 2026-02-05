La pobreza bajó al 26,9 % en el tercer trimestre de 2025, según el Gobierno

El Ministerio de Capital Humano informó que la pobreza alcanzó al 26,9 % de la población en el tercer trimestre de 2025, según una estimación realizada en base a microdatos del INDEC. La cifra representa una caída interanual de 11,4 puntos porcentuales, ya que en el mismo período de 2024 la pobreza se había ubicado en el 38,3 %.

Según detallaron, el cálculo fue elaborado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el INDEC, organismo que solo difunde datos oficiales de pobreza de forma semestral.

“La pobreza continúa bajando gracias a las políticas económicas implementadas por el Gobierno, que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía, sumado a las acciones encaradas desde este Ministerio centradas en las personas con mayor vulnerabilidad del país”, indicó la cartera que conduce Sandra Pettovello, en un comunicado difundido este jueves.

Desde el Ministerio también remarcaron que esta proyección ratifica una tendencia descendente, tras el pico registrado en el primer trimestre de 2024, cuando la pobreza habría alcanzado el 54,8 %.

Por su parte, la indigencia se ubicó en un 6,0 % en el tercer trimestre de 2025, lo que representa una disminución interanual de 3,2 puntos porcentuales, ya que en el mismo período del año anterior había sido del 9,2 %.

El último dato oficial del INDEC, correspondiente al primer semestre de 2025, marcó una incidencia de la pobreza del 31,6 %. La próxima medición oficial se conocerá en marzo de 2026, y corresponderá al segundo semestre de 2025.

“Equilibrar la macroeconomía, poner un freno a la inflación y focalizar las transferencias hacia los sectores más vulnerables, de manera directa y transparente, sin intermediarios, nos está permitiendo seguir bajando la pobreza en la Argentina”, concluyó el Ministerio en su mensaje.