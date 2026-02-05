Una donación multiorgánica en el Hospital Cullen de Santa Fe movilizó cinco vuelos sanitarios

El Ministerio de Salud de Santa Fe informó que en los últimos días, se produjo en Santa Fe una donación de órganos de características excepcionales. En el Hospital J. M. Cullen se pudieron ablacionar siete órganos durante un operativo que involucró un despliegue logístico casi inédito.

Cinco avionetas especialmente contratadas por distintos centros de trasplante de Buenos Aires coordinaron sus aterrizajes y despegues en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, cada una de ellas con la misión de transportar a los equipos de ablación y regresar con los órganos compatibles para los implantes.

La directora del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), Cecilia Andrada, detalló que “se pudieron extraer los dos riñones, ambos pulmones, hígado, páncreas y el corazón, además de las córneas del donante. Estamos hablando de un proceso multiorgánico prácticamente ideal, con un resultado final de seis receptores, entre los cuales hubo uno pediátrico de menos de un año, y un adulto que recibió riñón y páncreas en conjunto”.

Para dimensionar mejor la singularidad del procedimiento, Andrada explicó que “se puede denominar multiorgánico cuando se extrae más de un tipo de órganos, pero habitualmente eso se da con no más de tres o cuatro. En este caso fueron siete, para lo cual se requiere de dos factores cruciales: eficiencia en los tiempos y un profesionalismo muy elevado en el cuidado del cuerpo del donante. Debemos destacar el trabajo del equipo del Hospital, junto a nuestra coordinación operativa en ese sentido”.

Acerca de los traslados aéreos posteriores, la funcionaria también los consideró como “un hecho probablemente sin precedentes en la historia de la procuración de la provincia. No sólo por los cinco vuelos sanitarios sino por la urgencia y prolijidad organizativa de los cinco transportes terrestres entre el Cullen y Sauce Viejo. Cada uno es una carrera contra el tiempo, con pocas horas de ventana de viabilidad, con una persona y su familia esperando con una fuerte carga emocional en destino. La responsabilidad es enorme, y salió todo muy bien”.

“Este tipo de operativos son posibles porque en Santa Fe hay una política pública sostenida en materia de donación y trasplante, que fortalece el trabajo en red entre hospitales, equipos especializados y distintas áreas del propio ministerio y del Gobierno. Esa decisión política se traduce en hechos concretos y es una prioridad para el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, con inversión, planificación y un sistema que responde en situaciones de máxima complejidad”, agregó Andrada.

Santa Fe, la segunda con más donantes del país

Luego de un 2025 en el que se alcanzaron varias marcas históricas en donación y trasplante en la provincia, Santa Fe generó ocho donaciones de órganos en el primer mes del año, sobre un total nacional de 81.

Los órganos obtenidos en esos ocho procesos posibilitaron 26 trasplantes a personas de distintos lugares del país.

La lista de espera nacional tiene 7.300 pacientes inscriptos, de los cuales 514 son santafesinos.

Entre los primeros operativos de 2026, vale recordar que el 3 de enero se concretó una ablación en el Hospital Regional Jaime Ferré, a un mes de la migración al nuevo edificio en Bv Lehmann 2800, en Rafaela. En esa oportunidad, se obtuvieron hígado, páncreas, ambos riñones y tejidos de un donante, que brindó una nueva oportunidad para tres personas que estaban en lista de espera.

Otra intervención que se destacó en los primeros días del año fue en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), el 9 de enero, en Rosario, donde se realizó una ablación de órganos mediante la técnica de asistolia controlada con perfusión normotérmica regional, que constituyó el primer operativo del país en 2026 con esas características y posibilitó trasplantes en tres personas. En esa oportunidad, se ablacionaron el hígado, riñones y tejidos.

