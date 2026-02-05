Jueves 05 de febrero de 2026

De Verstappen a Colapinto: así quedó el ranking de sueldos en la Fórmula 1

Un informe reveló cuánto cobran los 22 pilotos de la grilla. El argentino se ubica en el tramo inferior, mientras que el neerlandés lidera con una cifra récord.

Franco Colapinto está en la parte baja del ranking de salarios según la estimación de un medio especializado.
En la antesala del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, un medio especializado difundió una estimación de los salarios que perciben los 22 pilotos de la categoría. En la nómina aparece el argentino Franco Colapinto, quien continuará formando parte de la escudería Alpine.

Según el ranking publicado por RacingNews365, el piloto bonaerense se ubica en la parte baja de la tabla, con un ingreso anual estimado entre 500 mil y un millón de dólares. Se trata de una cifra similar a la de otros jóvenes que recién comienzan a consolidarse en la máxima categoría, como Arvid Lindblad, debutante este año en Racing Bulls.

La comparación dentro de su propio equipo marca una diferencia significativa: su compañero Pierre Gasly percibiría alrededor de 12 millones de dólares por temporada, una cifra que lo posiciona en la mitad superior del escalafón salarial.

En la cima del ranking aparece el neerlandés Max Verstappen, tetracampeón del mundo, con ingresos estimados en 70 millones de dólares anuales en Red Bull. Lo sigue Lewis Hamilton, recientemente incorporado a Ferrari, con 60 millones, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes) comparten el tercer escalón con 34 millones cada uno.

El actual campeón, Lando Norris, figura más abajo, en el quinto puesto, con un salario cercano a los 30 millones por temporada.

Desde el medio que elaboró el listado aclararon que se trata de cifras estimadas a partir de distintas fuentes vinculadas al paddock y que no incluyen bonificaciones por rendimiento ni acuerdos personales con patrocinadores.

Ranking estimado de salarios en la Fórmula 1 2026

  1. Max Verstappen (Red Bull): 70 millones de dólares
  2. Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones
  3. George Russell (Mercedes): 34 millones
  4. Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones
  5. Lando Norris (McLaren): 30 millones
  6. Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones
  7. Oscar Piastri (McLaren): 13 millones
  8. Carlos Sainz (Williams): 13 millones
  9. Alex Albon (Williams): 12 millones
  10. Pierre Gasly (Alpine): 12 millones
  11. Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones
  12. Checo Pérez (Cadillac): 8 millones
  13. Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones
  14. Esteban Ocon (Haas): 7 millones
  15. Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones
  16. Isack Hadjar (Red Bull): 5 millones
  17. Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones
  18. Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones
  19. Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón
  20. Oliver Bearman (Haas): 1 millón
  21. Franco Colapinto (Alpine): entre 500.000 y 1 millón
  22. Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500.000 y 1 millón

De esta manera, Colapinto afrontará la nueva temporada con un salario acorde a su etapa de consolidación en la categoría, en un contexto donde las diferencias económicas entre los pilotos más experimentados y los jóvenes talentos siguen siendo muy marcadas.
 

