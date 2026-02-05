De Verstappen a Colapinto: así quedó el ranking de sueldos en la Fórmula 1

En la antesala del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, un medio especializado difundió una estimación de los salarios que perciben los 22 pilotos de la categoría. En la nómina aparece el argentino Franco Colapinto, quien continuará formando parte de la escudería Alpine.

Según el ranking publicado por RacingNews365, el piloto bonaerense se ubica en la parte baja de la tabla, con un ingreso anual estimado entre 500 mil y un millón de dólares. Se trata de una cifra similar a la de otros jóvenes que recién comienzan a consolidarse en la máxima categoría, como Arvid Lindblad, debutante este año en Racing Bulls.

La comparación dentro de su propio equipo marca una diferencia significativa: su compañero Pierre Gasly percibiría alrededor de 12 millones de dólares por temporada, una cifra que lo posiciona en la mitad superior del escalafón salarial.

En la cima del ranking aparece el neerlandés Max Verstappen, tetracampeón del mundo, con ingresos estimados en 70 millones de dólares anuales en Red Bull. Lo sigue Lewis Hamilton, recientemente incorporado a Ferrari, con 60 millones, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes) comparten el tercer escalón con 34 millones cada uno.

El actual campeón, Lando Norris, figura más abajo, en el quinto puesto, con un salario cercano a los 30 millones por temporada.

Desde el medio que elaboró el listado aclararon que se trata de cifras estimadas a partir de distintas fuentes vinculadas al paddock y que no incluyen bonificaciones por rendimiento ni acuerdos personales con patrocinadores.

Ranking estimado de salarios en la Fórmula 1 2026

Max Verstappen (Red Bull): 70 millones de dólares Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones George Russell (Mercedes): 34 millones Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones Lando Norris (McLaren): 30 millones Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones Oscar Piastri (McLaren): 13 millones Carlos Sainz (Williams): 13 millones Alex Albon (Williams): 12 millones Pierre Gasly (Alpine): 12 millones Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones Checo Pérez (Cadillac): 8 millones Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones Esteban Ocon (Haas): 7 millones Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones Isack Hadjar (Red Bull): 5 millones Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón Oliver Bearman (Haas): 1 millón Franco Colapinto (Alpine): entre 500.000 y 1 millón Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500.000 y 1 millón

De esta manera, Colapinto afrontará la nueva temporada con un salario acorde a su etapa de consolidación en la categoría, en un contexto donde las diferencias económicas entre los pilotos más experimentados y los jóvenes talentos siguen siendo muy marcadas.

