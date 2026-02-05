Una mujer fue detenida tras amenazar a otra con quien tenía restricción de contacto

En la madrugada de este jueves, una mujer de 53 años fue aprehendida por personal del Comando Radioeléctrico, tras ser sorprendida en el domicilio de una mujer de 60 años, a quien estaba insultando y con quien tenía vigente una prohibición de acercamiento.

El hecho ocurrió en un domicilio particular de nuestra ciudad, donde los agentes acudieron ante un aviso de conflicto. Al llegar al lugar, constataron la presencia de la mujer que incumplía una medida judicial de restricción de contacto, por lo que procedieron a su inmediata detención.

La aprehendida fue trasladada a la Subcomisaría 16 para la realización de los trámites correspondientes. Según se informó, intervino la Fiscalía en turno, y no se brindaron mayores detalles sobre el episodio.