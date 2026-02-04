La causa por la muerte de Claudia Decurgez se cierra con juicio abreviado

Por Santotomealdía

El caso por la muerte de Claudia Decurgez tendrá un desenlace anticipado. La causa contra el cantante Nicolás Mattioli, imputado por homicidio culposo, avanzará mediante un juicio abreviado luego de que todas las partes aceptaran un acuerdo que prevé penas más severas que las que se estimaban en un eventual debate oral.

El entendimiento, que será firmado este jueves, cuenta con el aval de la fiscalía y de la querella —integrada por el esposo y los hijos de la víctima—, además de la conformidad de los hermanos de Decurgez. La modificación de la estrategia defensiva, tras el cambio de abogado del acusado, fue clave para destrabar el proceso y evitar la instancia de juicio oral.

En el marco del acuerdo, Mattioli aceptará su responsabilidad penal y recibirá una condena de tres años de prisión en suspenso y siete años de inhabilitación para conducir. Si bien la pena de prisión no implicará cumplimiento efectivo —salvo que cometa un nuevo delito durante ese plazo—, sí quedará registrada como antecedente penal. En cuanto a la inhabilitación, el período supera los cinco años que se proyectaban en caso de llegar a un juicio oral.

La homologación se concretará en los próximos días, cuando el juez interviniente valide formalmente el acuerdo alcanzado entre las partes.

El hecho

El siniestro ocurrió el 21 de septiembre de 2024 en la avenida Richieri, en cercanías con su intersección con calle Libertad. Claudia Decurgez había salido temprano de su casa para dirigirse a su nuevo trabajo cuando fue embestida desde atrás por una camioneta conducida por Mattioli. Producto del impacto contra el asfalto, murió en el acto.

Tras el choque, el conductor sostuvo que la mujer “se le cruzó”, aunque esa versión fue descartada a partir de las imágenes incorporadas a la investigación.

Las pericias determinaron que el vehículo circulaba a aproximadamente 53 kilómetros por hora, dentro del límite máximo permitido en ese tramo —60 km/h—. Esa circunstancia impidió agravar la imputación y mantuvo la calificación legal como homicidio culposo.

En un primer momento, la defensa había solicitado una suspensión del juicio a prueba, alternativa que no fue aceptada por la fiscalía. Con el cambio de representación legal, la estrategia viró hacia el juicio abreviado, opción que finalmente prosperó con el consentimiento de todas las partes, en busca de cerrar el proceso sin atravesar el desgaste emocional de un debate oral.

