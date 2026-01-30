Nuevo DNI y pasaporte: qué cambia y desde cuándo rigen las modificaciones

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) aprobó este viernes una serie de modificaciones técnicas y de seguridad para el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino, en el marco de un plan de modernización destinado a reforzar la protección de los documentos.

Las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial, comenzarán a regir desde el domingo 1° de febrero. A partir de esa fecha, quienes realicen el trámite en las sedes habilitadas podrán acceder al nuevo formato.

Desde el Gobierno nacional aclararon que tanto el DNI como el pasaporte actuales continuarán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no será obligatorio renovarlos de manera anticipada. Además, la implementación será progresiva: durante los primeros días algunas personas podrían recibir aún el modelo anterior, mientras los registros civiles y oficinas del Renaper terminan de adecuar sus sistemas para la toma de datos. El anuncio oficial de las nuevas características se realizará la semana próxima, indicaron desde el organismo.

Nuevos pasaportes

La Disposición 54/2026 introduce cambios en el pasaporte con el objetivo de adecuarlo a los estándares internacionales recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El nuevo documento contará con 34 páginas, de las cuales las dos primeras estarán confeccionadas en policarbonato. Incorporará grabado láser para los datos personales, mayor resistencia física y elementos de seguridad visibles y no visibles. También se implementaron medidas de nivel avanzado —de carácter reservado— para prevenir falsificaciones y fortalecer el reconocimiento internacional del pasaporte argentino.

Cambios en el DNI

Por su parte, la Disposición 55/2026 establece actualizaciones en el DNI para ciudadanos argentinos y extranjeros nacionalizados.

El documento mantendrá el formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, aunque presentará modificaciones en los datos visibles del anverso y reverso. El nuevo chip almacenará la información del titular de manera encriptada y permitirá validar la identidad sin necesidad de consultar bases de datos externas, lo que, según el Ejecutivo, mejorará la seguridad y la compatibilidad con estándares internacionales.

Además, se actualizaron elementos visuales y formatos para dificultar adulteraciones y reforzar la protección de datos personales.

En cuanto a los menores, los DNI para niños y adolescentes menores de 14 años tendrán las mismas características técnicas que el resto. En el caso de los menores de 5 años, el documento incluirá la firma del padre, madre o tutor legal; a partir de esa edad, se incorporará la firma del propio menor.

Para los recién nacidos, se emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido dentro del territorio nacional y con los datos biográficos y filiatorios correspondientes.