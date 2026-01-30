El Municipio brindó más detalles sobre el funcionamiento de la cisterna Luján Oeste

Por Santotomealdía



La cisterna Luján Oeste ya se encuentra operativa y comienza a mostrar resultados positivos en el servicio de agua potable en ese sector de la ciudad. Así lo afirmó el secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, quien este viernes brindó precisiones sobre el funcionamiento actual del sistema y las tareas que continúan en ejecución.

Según explicó el funcionario en Nova al Día, ya están instaladas las cuatro cisternas previstas en la obra, que abastecerá al cuadrante delimitado por avenida Richeri, avenida Luján, autopista y Ruta 19. La primera etapa, financiada por el Municipio, está en funcionamiento y la mejora en la presión del agua ya es notoria, según confirmaron también representantes de vecinales de la zona.

“Estamos generando una nueva infraestructura con captación y tratamiento propio. Esto permite sumar volumen adicional y no depender únicamente de las redes existentes”, destacó Palmich.

Actualmente, el sistema opera con dos perforaciones activas, el agua es clorada en sitio, y luego impulsada a la red, en combinación con el suministro del acueducto. Mientras tanto, la planta potabilizadora ya fue recibida y se encuentra en proceso de instalación y puesta a punto.

Desde el Municipio explicaron que la obra busca independizar el cuadrante oeste del resto del sistema, lo que permitirá evitar cortes generalizados cuando se realicen tareas de mantenimiento o reparación.

“Lo que resta es reforzar la instalación eléctrica y completar el montaje de la planta. En breve, el sistema estará completo y funcionando en su totalidad”, aseguró el funcionario.

Además, Palmich señaló que ya se perciben beneficios indirectos en otras zonas de la ciudad, al reducirse la demanda sobre el acueducto central. También confirmó la incorporación de un nuevo pozo en el tanque Libertad y tareas programadas en otras cisternas como parte de las medidas para garantizar el servicio durante el verano.

“Estamos en condiciones mucho mejores que en veranos anteriores, incluso con la obra en su primera etapa”, concluyó.