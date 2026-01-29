Jueves 29 de enero de 2026

Interés General — 29.01.2026 —

El Municipio informó avances en la nueva cisterna Luján Oeste

Se trata del inicio de la instalación de los dos tanques de 50m³ que se sumarán a los dos que ya se encuentran en funcionamiento, para abastecer a los barrios Villa Luján Oeste, Favaloro, Dos Rutas y 12 de Septiembre.

Con la instalación de los dos nuevos tanques, la Cisterna Luján Oeste contará con cuatro de 50m³ cada uno. (Foto: MST)
La Municipalidad de Santo Tomé informó que se encuentra en marcha la instalación de dos nuevos tanques de agua potable que completarán el esquema total de cuatro previstos para la nueva cisterna Luján Oeste.

Se trata de dos tanques verticales de 50m³ cada uno, que forman parte de la segunda etapa de la obra y se sumarán a los otros dos que ya se encuentran en funcionamiento para abastecer a los barrios Villa Luján Oeste, Favaloro, Dos Rutas y 12 de Septiembre.

Desde el Municipio señalaron que la primera etapa fue “ejecutada íntegramente con fondos municipales” y subrayaron que su puesta en marcha “se percibe de manera notoria” en el suministro del cuadrante oeste.

Asimismo indicaron que la obra -convenida con el gobierno de la Provincia- se trata de una acción “estratégica, orientada a acompañar el crecimiento de la ciudad y brindar soluciones concretas para el bienestar de los vecinos, consolidando un servicio más eficiente y confiable”.
 

