Inscripciones abiertas para realizar el curso de Manipulación de Alimentos

La Municipalidad de Santo Tomé informó que se encuentran abiertas las inscripciones al curso de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, requisito obligatorio para la obtención del Carnet Único de Manipulador.

La capacitación se desarrollará durante el mes de febrero de 2026 en la Vieja Usina, ubicada en Rivadavia 1660. Según se detalló, los interesados podrán optar en realizarla en una de las dos modalidades disponibles:

En dos jornadas : lunes 9 y martes 10 de febrero, de 8 a 12 horas.

: lunes 9 y martes 10 de febrero, de 8 a 12 horas. En una jornada: jueves 19 de febrero, de 13 a 20 horas.

Desde el Municipio recordaron que la capacitación es gratuita, con cupos limitados, y que posteriormente el carnet cuenta con costo de expedición.

Las personas interesadas deberán inscribirse ingresando a www.assal.gov.ar, siguiendo estos pasos:

Ingresar en la opción “Carnet de manipulación de alimentos”.

en la opción “Carnet de manipulación de alimentos”. Seleccionar “Próximas capacitaciones”.

“Próximas capacitaciones”. Buscar “Santo Tomé”, marcar “Inscripción” e ingresar un correo electrónico.

“Santo Tomé”, marcar “Inscripción” e ingresar un correo electrónico. Revisar el correo para confirmar la inscripción.

Para más información o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse por WhatsApp al 342 4067177 o por teléfono al 4748329, interno 133.

Desde la Municipalidad subrayaron que se trata de una iniciativa para la “promoción de prácticas seguras y responsables en la manipulación de alimentos, fortaleciendo el cuidado de la salud pública y la calidad alimentaria en la comunidad”.

