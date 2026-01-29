Crisis textil: una empresa despidió a 112 trabajadores de su planta en Santiago del Estero

La crisis del sector textil sumó un nuevo capítulo con el caso de Coteminas, la empresa de capitales brasileños dedicada a la fabricación de sábanas y toallas, que despidió a 112 trabajadores en su planta de La Banda, provincia de Santiago del Estero. Las desvinculaciones se produjeron en dos etapas, entre noviembre y enero, y se enmarcan en un escenario que la firma califica como de profunda dificultad económica.

Actualmente, la planta opera con 400 trabajadores, muy lejos de los 1.200 empleados que llegó a tener en sus mejores años. En un comunicado enviado al medio local El Liberal, la empresa argumentó que la medida responde a la caída del poder adquisitivo, el ingreso masivo de productos importados, la reducción de aranceles, el alza en los costos energéticos y financieros y la presión impositiva.

Coteminas también señaló que enfrenta problemas de sobrestock y dificultades para comercializar su mercadería, en un mercado local cada vez más restringido por la pérdida de consumo. “La situación descripta generó una caída de ventas, y de no mediar una mejora, podrían continuar las desvinculaciones”, advirtió la firma.

Fundada en Brasil en 1967 por el exvicepresidente José Alencar Gomes da Silva, Coteminas es hoy una de las principales compañías textiles del país vecino. En Argentina opera desde 1998, con su única planta ubicada en Santiago del Estero, adquirida en 2004 a la histórica empresa Grafa. Desde allí, la firma produce las marcas Arcoiris, Palette y Fantasía, y parte de su producción se destina a la exportación, principalmente a Estados Unidos.

La situación de Coteminas no es un caso aislado. En las últimas semanas se conocieron cierres de plantas y despidos masivos en otras empresas del rubro:

Emilio Alal , con más de un siglo de actividad, cerró sus instalaciones en Corrientes y Chaco , dejando sin empleo a 260 trabajadores .

Grupo Dass , proveedor de marcas como Nike, Adidas y Fila , desvinculó a 43 empleados en Misiones y ya había cerrado su planta en Coronel Suárez en 2025.

Eseka S.A., fabricante de lencería para Cocot y Dufour, despidió a 140 empleados en su planta de Parque Chas (CABA), con salarios y aguinaldos pagados en cuotas, lo que generó protestas y presencia policial.

Según datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la actividad del sector cayó 24% interanual en octubre de 2025, una contracción que supera ampliamente el promedio general de la industria manufacturera, estimado en 2,9%. Los actuales niveles de producción solo se comparan con los registrados durante la pandemia, lo que refleja la profundidad de la crisis.

Desde el sector empresario se insiste en que el ingreso de productos importados a bajo costo, junto con la falta de estímulos a la industria nacional y la caída del consumo interno, está generando un panorama insostenible para muchas fábricas, sin perspectivas claras de recuperación en el corto plazo.