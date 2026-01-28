River anunció la ampliación del Monumental: será el segundo estadio de club más grande del mundo

El Club Atlético River Plate oficializó este martes el inicio de una obra histórica para su estadio Monumental, que incluirá la construcción de una bandeja 360°, el techado completo de las tribunas y una ampliación de la capacidad total a 101.000 espectadores, lo que convertirá al Mâs Monumental en el segundo estadio de club más grande del mundo.

El anuncio fue acompañado por un video institucional en el que el vicepresidente Stefano Di Carlo agradeció a los 350.000 socios por haber sostenido el crecimiento del club:

“Son los artífices de este momento histórico”, expresó.

Las obras comenzarán en abril de 2026 y tendrán una duración aproximada de 36 meses. Durante ese período, la localía de River solo se verá afectada en un máximo de tres partidos, según informó la institución.

El nuevo diseño contempla la incorporación de 16.000 butacas adicionales, que serán rojas y blancas y formarán una bandera 360° en la tercera bandeja, cubriendo las actuales tribunas altas. Además, se ampliará el número de ubicaciones sin costo extra para socios: pasarán de 24.000 a 40.000 localidades incluidas con la cuota social.

El proyecto fue desarrollado junto a la empresa alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), referente mundial en diseño de techos para estadios, responsable de obras en recintos como el Allianz Arena, el Maracaná, el Tottenham Hotspur Stadium y el Santiago Bernabéu.

La obra tendrá un costo estimado superior a los 100 millones de dólares, que será financiado mediante créditos de largo plazo con bancos internacionales y un nuevo contrato comercial, que incluirá, entre otros activos, la venta del naming del estadio por los próximos 10 años.

Desde el club destacaron que, al igual que en remodelaciones anteriores, el flujo operativo no se verá afectado y que el plan financiero no compromete el presupuesto del fútbol. Asimismo, aseguraron que el desarrollo de las obras será planificado de forma tal que no interfiera con la vida del barrio River, priorizando una convivencia armónica con los vecinos.

El Monumental será una de las sedes principales del Mundial 2030, y todo indica que los primeros partidos del torneo se jugarán allí, con la intención de que Argentina inicie su camino mundialista en su estadio más emblemático.

River elevará en los próximos días el proyecto a la Comisión Directiva y la Asamblea de Representantes para su análisis y aprobación, y ofrecerá una conferencia de prensa técnica junto a SBP para detallar los aspectos arquitectónicos y financieros de esta transformación que, según el club, consolida al Monumental como el estadio más importante de América.