Horror en Entre Ríos: un joven asesinó a su padre, arrojó el cuerpo al río y escapó por una isla de 7.000 hectáreas

Un caso de parricidio conmociona al departamento Diamante, en la provincia de Entre Ríos. Un joven de 22 años es intensamente buscado por la Policía, acusado de haber asesinado a su padre de un disparo de arma de fuego, arrojar el cuerpo al río Paraná y escapar a pie por una extensa isla de más de 7.000 hectáreas.

La víctima fue identificada como Luis Berón, de 53 años. El crimen ocurrió durante la noche del martes en la isla Puesto 3, ubicada a la altura del kilómetro 463 del río Paraná, justo frente a la localidad santafesina de Puerto Gaboto, aunque dentro de jurisdicción entrerriana.

Según explicó el comisario Marcelo Celis, jefe de la Departamental Diamante, se habría producido una discusión entre padre e hijo, y el joven, identificado también como Luis Berón, le disparó y lo arrojó al agua. El cuerpo aún no fue localizado.

"Desde anoche tenemos desplegado personal de la Jefatura de Diamante. Son dos horas de navegación para llegar al lugar. El terreno es muy difícil: vegetación espesa, pajonales y zonas de bañados", detalló Celis en declaraciones al diario UNO.

El operativo de búsqueda incluye personal terrestre y fluvial, buzos especializados, drones, embarcaciones y equipos de la Dirección General de Delitos Rurales. Además, intervienen Investigaciones, Policía Científica y Prefectura Naval Argentina.

“Estamos tratando de dar con esta persona prófuga y también de recuperar el cuerpo de la víctima, que desapareció de la superficie del agua”, añadió el jefe policial.

En el lugar trabajó también la fiscal de turno del Ministerio Público Fiscal de Diamante, Micaela Calgaro, quien encabezó las primeras diligencias junto a peritos y ordenó el secuestro de armas de fuego encontradas en la escena, una de las cuales podría haber sido utilizada en el crimen.

Celis confirmó además que hay testigos que dieron cuenta del hecho y que la investigación avanza, aunque en un contexto geográfico complejo.

El caso fue caratulado como homicidio agravado por el vínculo, y se solicita colaboración ciudadana para aportar datos que permitan localizar al joven, cuya búsqueda continúa en desarrollo.