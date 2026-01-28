“Cuando se cierran las puertas del diálogo, no nos queda otra que salir a la calle”

Por Santotoméaldía

En el marco del paro de 72 horas que comenzará este jueves, dispuesto por los trabajadores municipales de la provincia, desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe (FESTRAM) volvieron a apuntar contra el Gobierno provincial por la falta de avances en la negociación paritaria.

Así lo expresó el secretario general de FESTRAM, Jesús Monzón, en una entrevista con Nova al Día, donde explicó los motivos que derivaron en la profundización de las medidas de fuerza resueltas por el Plenario de Secretarios Generales.

“Los intendentes siguen con la misma propuesta salarial: un 3,8% más un 1,9% de aguinaldo, que cierra la escala salarial 2025 y está muy lejos de la inflación”, sostuvo Monzón, y remarcó que ni siquiera se contempla la inflación de diciembre, que fue del 2,6%.

El dirigente explicó que la federación había suspendido previamente un paro de 48 horas tras el dictado de la conciliación obligatoria, pero que luego de tres audiencias sin avances y una nueva extensión del proceso por 15 días, el plenario resolvió por unanimidad retomar el plan de lucha. “Creímos que en la conciliación se podía conseguir una mejor propuesta salarial, pero eso no ocurrió”, señaló.

“Por eso decimos con claridad que, cuando se cierran las puertas del diálogo, a los municipales no nos queda otra que salir a la calle”, afirmó Monzón, al justificar la continuidad del conflicto y la decisión de avanzar con nuevas medidas de fuerza en toda la provincia.

Como ya informó Santotomealdía, el paro se desarrollará los días jueves 29, viernes 30 de enero y lunes 2 de febrero, e incluirá movilizaciones y cortes de ruta previstos para el viernes. En ese marco, Monzón detalló que las protestas se realizarán de manera simultánea entre las 8 y las 12 en distintos puntos de la provincia. En nuestra ciudad, la medida tendrá un impacto directo con una movilización y concentración de trabajadores municipales en el acceso al puente Carretero, según resolvió ASTEOM.

En ese contexto, Monzón afirmó que la responsabilidad del conflicto “es claramente del gobernador de la provincia”, al señalar que Pullaro fijó por decreto el cierre de la escala salarial en un 3,8%. “Extraoficialmente sabemos, por conversaciones con intendentes, que desde la provincia les advierten que si se sale de ese cierre se terminan los programas de Obras Menores y los adelantos de coparticipación”, denunció.

El titular de FESTRAM también cuestionó el discurso oficial que sostiene que los salarios municipales están por encima de la inflación. “No sé qué números miran, porque nosotros estamos por debajo. Desde octubre no tenemos ningún tipo de aumento y los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo”, remarcó.

En la entrevista, Monzón fue especialmente crítico con las políticas salariales del actual gobierno provincial. “En campaña se hablaba de paritarias abiertas, pero lo primero que hizo Pullaro al asumir fue no pagar el 20,4% que los docentes tenían acordado y homologado. Después, implementó premios al presentismo, desconociendo el derecho a huelga que garantiza la Constitución”, afirmó.

Por último, el dirigente alertó sobre el impacto del conflicto en los jubilados municipales, a quienes consideró “los más perjudicados”. Recordó que tras la reforma previsional los aportes pueden llegar hasta el 21% y que los aumentos paritarios se pagan con demoras de hasta 60 días. Además, advirtió que en las 51 localidades que integran la Caja Municipal de Santa Fe —13 municipios y 38 comunas— el incremento de aportes dispuesto desde enero provoca que, ante un aumento del 3,8%, muchos trabajadores terminen percibiendo apenas un 0,8% real.

“Ojalá el gobernador recapacite y se pueda abrir una nueva mesa de diálogo para cerrar la escala salarial 2025 y comenzar en febrero la paritaria 2026, como siempre se hizo”, concluyó Monzón.

