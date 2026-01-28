Goity sobre la situación de los menores que asesinaron a Jeremías: “No todos los chicos pueden ser escolarizados de la misma manera”

Por Santotomealdía



Cuando falta menos de un mes para el regreso a clases, el ministro de Educación de la provincia, José Goity, se refirió públicamente por primera vez a la situación educativa de los dos adolescentes de 14 años imputados por el asesinato de Jeremías Monzón. Lo hizo con cautela, pero dejó entrever que el Gobierno ya definió una postura institucional: los menores no volverán a la escuela en un contexto tradicional.

“La verdad es que estamos preocupados. Todos en la escuela saben quiénes son los chicos y de qué se los acusa. La situación no solo es difícil para el resto de los alumnos, para sus familias y para los docentes; sino también para los involucrados en el asesinato de Jeremías”, reconoció Goity, al ser consultado por la prensa.

En ese sentido, el funcionario explicó que desde el Ministerio se evalúan estrategias educativas alternativas:

“No todos los chicos pueden, lamentablemente, ser escolarizados de la misma manera. Vamos a buscar estrategias que no afecten a la escuela, que no vulneren los derechos de la escuela y que tampoco vulnere el derecho de estos chicos a ser educados”, afirmó.

Sin dar detalles específicos, el ministro adelantó que “probablemente no sea en un contexto escolar tradicional”, dejando abierta la posibilidad de que se defina algún dispositivo educativo específico o no presencial. La cuestión viene siendo abordada —según confirmó el propio Goity— “con las áreas del Desarrollo y con el ámbito judicial”.

“Lo vamos a hacer de manera responsable”, remarcó. Y agregó: “A veces hablamos de la diversidad, y la diversidad justamente implica que debemos tener estrategias diferenciales de educación, en un sistema que a veces es demasiado rígido”.

Las definiciones del titular de la cartera educativa llegan en medio de un contexto de alta sensibilidad social en nuestra ciudad, a raíz del crimen de Jeremías Monzón y del debate nacional sobre la Ley Penal Juvenil, que fue reactivado tras la conmoción generada por el caso.