Gobernadores de la Patagonia reclamaron el tratamiento urgente de la ley de Emergencia Ígnea

Los gobernadores de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaron este martes al Congreso de la Nación que trate con carácter urgente la ley de Emergencia Ígnea durante el período de sesiones extraordinarias, ante la grave situación que atraviesa la región patagónica por los incendios forestales.

El pedido surgió tras una reunión de trabajo realizada de manera virtual, de la que participaron los mandatarios Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Durante el encuentro, los gobernadores coincidieron en señalar la gravedad del escenario generado por los incendios registrados en los últimos meses y detallaron el impacto que tuvieron en cada una de las provincias. Según precisaron, se quemaron más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, 10.000 en Río Negro y 700 en Santa Cruz, lo que eleva a casi 230.000 hectáreas la superficie total afectada en la región.

Los mandatarios destacaron el trabajo conjunto que se viene realizando con el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y valoraron el despliegue operativo y la coordinación entre las distintas jurisdicciones.

No obstante, remarcaron que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia hacen necesarias herramientas y recursos extraordinarios, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas y la recuperación ambiental y productiva de las zonas dañadas.

En ese marco, informaron que mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron la decisión de impulsar el tratamiento de la ley en el Congreso para lograr su pronta sanción durante las sesiones extraordinarias.

La eventual aprobación de la norma permitiría habilitar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y avanzar en una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.