El riesgo país bajó de los 500 puntos por primera vez en ocho años

El riesgo país argentino cayó por debajo de los 500 puntos básicos por primera vez desde 2018, en una jornada marcada por una fuerte suba de los bonos soberanos y de las acciones argentinas tanto en Wall Street como en la Bolsa local. El indicador que elabora el banco J.P. Morgan cerró en 494 puntos, tras retroceder un 3,7%.

La baja del riesgo país generó un clima de mayor optimismo en los mercados financieros y alimentó las expectativas de un eventual regreso de la Argentina al mercado internacional de deuda, algo que no ocurre desde hace varios años.

Uno de los factores que impulsó este movimiento fue la compra de dólares por parte del Banco Central, que en lo que va de enero ya acumuló adquisiciones por cerca de 1.050 millones de dólares para reforzar las reservas. Solo en la última jornada, la autoridad monetaria compró 32 millones de dólares. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central adquirió divisas casi todos los días.

El buen desempeño de los bonos argentinos provocó una caída en el costo de financiamiento del país y una mejora generalizada en los activos financieros. En Wall Street, los bonos en dólares registraron subas de hasta el 3,3%, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs) treparon hasta un 10,5%.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval subió un 3,6% y, medido en dólares, avanzó un 4,4%, alcanzando su nivel más alto en casi un año. Entre las acciones líderes se destacaron Cresud, Edenor y BBVA, con subas de entre el 6% y el 9%.

El contexto internacional también aportó señales positivas. En la jornada previa, Ecuador, un país con una evolución similar del riesgo país, logró colocar deuda en los mercados internacionales, un dato que en la city financiera fue interpretado como una posible antesala para que Argentina vuelva a financiarse en el exterior si la tendencia se mantiene.

Desde el sector financiero destacaron la importancia de este movimiento. El economista jefe de la consultora PUENTE, Eric Ritondale, señaló que la baja del riesgo país refleja una mejora en la percepción sobre la economía argentina y una mayor previsibilidad macroeconómica. Además, indicó que, si esta tendencia se consolida, el país podría avanzar de manera gradual hacia el acceso al mercado voluntario de deuda, clave para afrontar futuros vencimientos.

En paralelo, el Ministerio de Economía anunció una nueva licitación de deuda en pesos, que se realizará el miércoles. El Tesoro buscará renovar vencimientos por 9,5 billones de pesos, en un contexto en el que no cuenta con fondos suficientes para cubrirlos totalmente, por lo que necesitará lograr un alto nivel de renovación de la deuda.