Con juegos y actividades, impulsaron hábitos de alimentación saludable en El Chaparral

En el marco del Programa Municipal contra la Malnutrición Infantil, la Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una jornada recreativa en el barrio Chaparral, destinada a niñas y niños de entre 2 y 12 años.

La actividad fue organizada por la Dirección de Bienestar Comunitario y tuvo como objetivo promover una alimentación saludable, con énfasis en la incorporación de frutas como parte de una dieta equilibrada. A través de juegos y propuestas participativas, los chicos pudieron aprender de manera lúdica sobre la importancia de elegir alimentos nutritivos y adoptar hábitos saludables desde edades tempranas.

Durante la jornada estuvo presente la directora de Bienestar Comunitario, Soledad Santa Cruz, quien explicó que la iniciativa se enmarca en el diagnóstico realizado en diciembre en el barrio, como parte del trabajo que se desarrolla de manera sostenida desde el Programa Municipal contra la Malnutrición Infantil.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de acciones territoriales apuntan a fortalecer la salud integral de la niñez y a acompañar a las familias en la construcción de hábitos alimentarios saludables, además de fomentar la participación comunitaria en los barrios.