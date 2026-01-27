FESTRAM anunció un paro de 72 horas por la falta de acuerdo salarial

Por Santotomealdía

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) resolvió un paro total de actividades por 72 horas, que se llevará a cabo los días jueves 29, viernes 30 de enero y lunes 2 de febrero, en el marco del conflicto paritario con intendentes y presidentes comunales.

La medida fue definida por el Plenario de Secretarios Generales de los 42 sindicatos adheridos, luego de una nueva audiencia paritaria realizada ante el Ministerio de Trabajo, que finalizó sin avances. Desde la entidad sindical señalaron que los representantes de los gobiernos locales insistieron con la misma propuesta salarial que ya había sido rechazada en tres oportunidades por considerarla "insuficiente para cerrar la política salarial de 2025".

Según se informó, el plan de lucha incluirá movilizaciones y cortes de ruta, previstos especialmente para el viernes 30 de enero, en distintos puntos de la provincia.

En el comunicado difundido tras el plenario, FESTRAM cuestionó la intervención del Gobierno provincial en la negociación paritaria y sostuvo que dicha injerencia "perjudica los salarios de los trabajadores municipales". En ese sentido, advirtió que el sector se encuentra sin aumentos desde octubre de 2025 y que la inflación acumulada desde entonces supera el 10 por ciento.

Desde la federación remarcaron que la falta de acuerdo salarial motivó la profundización de las medidas de fuerza y reiteraron el reclamo de una propuesta que permita recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores municipales.