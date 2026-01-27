Martes 27 de enero de 2026

Interés General — 27.01.2026 —

Informan nuevos números para comunicarse con el Palacio Municipal

Desde el gobierno local dieron a conocer que ya se encuentran habilitados los nuevos números del conmutador y recordaron que continúa disponible la línea 0800, de atención por reclamos y consultas de servicios.

La Municipalidad actualizó los números de contacto para comunicarse con el Palacio Municipal. (Foto: MST)
La Municipalidad actualizó los números de contacto para comunicarse con el Palacio Municipal. (Foto: MST)

La Municipalidad de Santo Tomé informó que se actualizaron los números del conmutador del Palacio Municipal, con el objetivo de mejorar la atención y facilitar la comunicación de los vecinos con las distintas áreas de la administración local.

Los nuevos teléfonos habilitados para contactar al Palacio Municipal son 474 0084, 474 0085 y 474 0322. Desde el Municipio aclararon que los números de internos no sufrieron modificaciones.

Además, continúa disponible la Línea de Atención por Servicios Municipales, destinada a consultas y reclamos vinculados a agua, cloacas, recolección de residuos, alumbrado público, poda y otros servicios. La línea funciona a través del 0800 555 6464, todos los días del año.

En cuanto a los horarios de atención, los operadores atienden de lunes a viernes de 6 a 18 horas, mientras que los sábados, domingos y feriados el servicio está disponible de 10 a 16 horas.

Desde la Municipalidad solicitaron a la comunidad tomar nota de los contactos actualizados, que permiten fortalecer los canales de atención y brindar respuestas más ágiles ante consultas y solicitudes.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward