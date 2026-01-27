Informan nuevos números para comunicarse con el Palacio Municipal

La Municipalidad de Santo Tomé informó que se actualizaron los números del conmutador del Palacio Municipal, con el objetivo de mejorar la atención y facilitar la comunicación de los vecinos con las distintas áreas de la administración local.

Los nuevos teléfonos habilitados para contactar al Palacio Municipal son 474 0084, 474 0085 y 474 0322. Desde el Municipio aclararon que los números de internos no sufrieron modificaciones.

Además, continúa disponible la Línea de Atención por Servicios Municipales, destinada a consultas y reclamos vinculados a agua, cloacas, recolección de residuos, alumbrado público, poda y otros servicios. La línea funciona a través del 0800 555 6464, todos los días del año.

En cuanto a los horarios de atención, los operadores atienden de lunes a viernes de 6 a 18 horas, mientras que los sábados, domingos y feriados el servicio está disponible de 10 a 16 horas.

Desde la Municipalidad solicitaron a la comunidad tomar nota de los contactos actualizados, que permiten fortalecer los canales de atención y brindar respuestas más ágiles ante consultas y solicitudes.