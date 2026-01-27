Sauce Viejo: detienen a un hombre que se hacía pasar por policía y amenazaba a vecinos

Un hombre de 48 años fue aprehendido en la noche del lunes en Sauce Viejo tras ser denunciado por amenazas calificadas y por hacerse pasar por personal policial, exhibiendo lo que aparentaba ser un arma de fuego.

La intervención se produjo luego de reiterados llamados a la Central de Emergencias 911 que alertaban sobre la presencia de un individuo que intimidaba a vecinos en distintos puntos de la localidad. El procedimiento estuvo a cargo del Comando Radioeléctrico Sauce Viejo.

El primer hecho se registró en una vivienda, donde una mujer de 63 años denunció que el sujeto se presentó en su domicilio buscando a una persona que no residía allí. Ante la negativa, se tornó agresivo, lanzó amenazas verbales, simuló un procedimiento policial y exhibió un objeto con apariencia de arma de fuego, retirándose del lugar al advertir que se había dado aviso a la policía.

Minutos más tarde, se recibió otro llamado desde un sector diferente de la localidad. En esa oportunidad, una mujer de 28 años manifestó estar recibiendo amenazas telefónicas por parte del mismo individuo, quien volvió a identificarse falsamente como policía.

Con la información recabada, el personal policial logró localizar y aprehender al sospechoso. Durante el operativo se secuestraron una réplica de arma de fuego tipo pistola, un bastón de goma, prendas de vestir, un teléfono celular y un motovehículo.

Se labraron las actuaciones correspondientes por amenazas calificadas y se dio intervención a la Fiscalía de turno. El procedimiento quedó a disposición de la Justicia.

