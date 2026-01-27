Desesperación en Chubut: sin agua ni luz, vecinos de Cholila luchan contra el fuego

La provincia de Chubut atraviesa una de las peores emergencias ambientales de los últimos años, con incendios forestales descontrolados que arrasaron más de 35 mil hectáreas en la zona andina. La localidad de Cholila se encuentra rodeada por el fuego, y el avance de las llamas en dirección a Esquel genera una creciente preocupación entre los habitantes y autoridades locales.

Los incendios se originaron a partir de dos focos principales: uno por un rayo en el Parque Nacional Los Alerces, y otro de origen intencional en Puerto Patriada, el pasado 5 de enero. Desde entonces, el fuego ha tenido un comportamiento impredecible, desplazándose por cañadones, laderas y zonas altas con gran velocidad, y reactivándose incluso sobre áreas ya quemadas.

A pesar de la presencia de más de 500 brigadistas y al menos 15 medios aéreos, la situación sigue fuera de control. El operativo incluye recursos enviados por distintas provincias argentinas y por el gobierno de Chile, que también enfrenta incendios devastadores en sus regiones de Ñuble y Biobío.

Cholila se encuentra en una situación crítica. Este lunes el fuego estaba a menos de tres kilómetros del casco urbano. Muchos campos rurales ya fueron consumidos por las llamas, no hay agua corriente y se registran cortes intermitentes de energía eléctrica. Algunas familias decidieron autoevacuarse, especialmente niños, niñas y personas mayores, ante la ausencia de un plan oficial.

Vecinos autoconvocados denunciaron mediante un comunicado que “el Estado está ausente”, y reclaman “acompañamiento real, recursos urgentes y presencia efectiva” por parte de los gobiernos en todos sus niveles. En el mismo mensaje, destacan el esfuerzo heroico de los brigadistas y también la organización comunitaria para enfrentar la emergencia, con tareas de apoyo logístico, cocina, recolección de elementos y hasta conformación de cuadrillas autogestionadas para combatir el fuego.

“Estamos luchando sin recursos suficientes. No hay bombas de agua, mangueras ni herramientas. Solo nos salva una lluvia intensa de varios días”, expresó Juan Carlos Santesteban, productor afectado por el avance de las llamas entre los lagos Cholila y Rivadavia. Otros pobladores, como Alejandro Kitainik y Daniel Nataine, advirtieron que la situación es límite, y criticaron tanto la falta de comunicación oficial como el desfinanciamiento del Servicio de Manejo del Fuego.

El cielo de Cholila se tiñó de naranja durante la noche del domingo, mientras el fuego avanza desde el Cañadón del Blanco y el Parque Los Alerces, afectando también parajes como Villa Lago Rivadavia. La Ruta Provincial 71 permanece cortada, dificultando la circulación de vehículos y el acceso de recursos a la zona.

Las condiciones climáticas siguen siendo extremadamente desfavorables. Hay una sequía prolongada, temperaturas elevadas y vientos con ráfagas que superan los 50 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el viento podría alcanzar los 70 km/h este martes, y que recién hacia el fin de semana podrían registrarse algunas lluvias aisladas.

En medio de la angustia y la incertidumbre, la comunidad local sigue apelando a la solidaridad y el trabajo colectivo, mientras la emergencia ambiental en Chubut continúa escalando.