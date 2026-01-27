El Gobierno incluyó la Ley Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias

El Gobierno nacional amplió el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso e incluyó el tratamiento del Régimen Penal Juvenil, un proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad a 13 años. La medida fue oficializada este martes mediante el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y su vocero y ministro, Manuel Adorni.

La confirmación se conoció horas después del anuncio que el propio presidente hizo en un acto en Mar del Plata. Allí, Milei expresó: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”, frase que refleja la postura del Ejecutivo en torno a la reforma.

El debate legislativo comenzará el 2 de febrero, cuando se inicie formalmente el período de sesiones extraordinarias, que se extenderá hasta el 27 del mismo mes. La iniciativa reactiva una discusión que tuvo avances parciales en los últimos años y que ahora se relanza impulsada por el brutal asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de nuestra ciudad, que fue asesinado por otros menores. El caso generó un fuerte impacto a nivel nacional y colocó el tema de la responsabilidad penal juvenil nuevamente en el centro de la agenda política.

Según informaron desde el Gobierno, el nuevo régimen buscará reemplazar la actual Ley de Minoridad —vigente desde la dictadura militar— por una normativa que establezca un sistema de responsabilidad penal para adolescentes, con énfasis en delitos graves.

El texto normativo es breve pero claro. En su Artículo 1°, el decreto establece: “Inclúyese en el temario a tratar por el Honorable Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.

En paralelo, el oficialismo busca unificar distintos proyectos presentados en el Congreso y alcanzar el mayor consenso posible con sectores aliados y de la oposición. El Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona, elaboró el proyecto base en coordinación con la cartera de Seguridad y otras áreas técnicas.

Aunque la propuesta inicial del Ejecutivo establece la edad mínima de imputabilidad en 13 años, el dictamen alcanzado en 2025 en comisiones parlamentarias fijaba ese umbral en 14. Desde el oficialismo admitieron que están dispuestos a discutir ese punto, con el objetivo de lograr un acuerdo más amplio.

Además de la Ley Penal Juvenil, el temario de sesiones extraordinarias incluye otras iniciativas clave para el Gobierno, como la Reforma Laboral, el Acuerdo Mercosur–Unión Europea y la Ley de Glaciares.