Boca le ganó a Riestra en su debut y arrancó el año con una victoria ajustada

Boca Juniors comenzó el año con una victoria ajustada por 1 a 0 ante Deportivo Riestra, en el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura. El encuentro se disputó en La Bombonera y se resolvió recién en el tramo final, gracias a un cabezazo de Lautaro Di Lollo.

En un partido trabado, con pocas situaciones de peligro y ritmo lento, el equipo dirigido por Claudio Úbeda encontró la ventaja a los 32 minutos del segundo tiempo, cuando Leandro Paredes ejecutó un tiro libre desde la esquina y Di Lollo apareció en el área para marcar el único gol del encuentro.

A lo largo del juego, Boca monopolizó la posesión, pero le costó generar asociaciones y romper el bloque defensivo propuesto por Riestra, que se mostró firme en la marca y apostó a cortar los circuitos de juego del local. El mejor momento del Xeneize se dio en la primera mitad, cuando generó varias llegadas claras que encontraron buenas respuestas del arquero Ignacio Arce.

En el complemento, la dinámica no cambió demasiado. Boca siguió manejando la pelota, aunque con dificultades para profundizar. Riestra, por su parte, intentó empujar en los últimos minutos, pero no logró inquietar con claridad a Agustín Marchesín, quien respondió bien ante el único remate exigente de Mariano Bracamonte.

Con esta victoria, Boca suma sus primeros tres puntos del torneo y comienza con buenas sensaciones el 2026, más allá de un rendimiento discreto. Su próximo compromiso será el miércoles 28 de enero, como visitante ante Estudiantes de La Plata a las 22:15. Luego, volverá a ser local frente a Newell’s por la tercera fecha.

Riestra, en tanto, buscará recuperarse cuando reciba a Defensa y Justicia el jueves 29 desde las 17:00.