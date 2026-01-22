Capacitar para prevenir riesgos: nueva jornada sobre manipulación de alimentos

En el espacio cultural La Vieja Usina se llevó a cabo una nueva capacitación en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, destinada a personas que trabajan en la elaboración, comercialización y venta de alimentos en la ciudad. La actividad contó con la participación de vecinos, comerciantes y empleados del sector gastronómico.

El curso forma parte de los requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria y es obligatorio para la obtención del Carnet de Manipulador de Alimentos. La capacitación estuvo a cargo de profesionales del área de Auditoría y Control Alimentario del municipio.

La directora de Ambiente y Sostenibilidad, María Eugenia Eberhardt, explicó que “este curso constituye un requisito fundamental para acceder al Carnet Único y Obligatorio de Manipulador de Alimentos, ya que garantiza que quienes trabajan con alimentos cuenten con los conocimientos necesarios sobre higiene y sanitización”. Además, aclaró que la capacitación se dicta de manera gratuita y que el carné tiene un costo administrativo vinculado a su emisión.

Durante la jornada se desarrollaron contenidos relacionados con la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, el correcto lavado de manos, el manejo de residuos y las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos. La iniciativa apunta a mejorar las prácticas de manipulación de alimentos y reforzar las condiciones de salubridad en comercios y ferias de Santo Tomé.