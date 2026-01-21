La secretaria de Hacienda desmintió una crisis financiera en el Municipio

Por Santotomealdía



En diálogo con el programa Nova al Día, la secretaria de Hacienda de la Municipalidad, María Eugenia Gutiérrez, se refirió a los cuestionamientos públicos realizados por concejales de la oposición sobre la situación financiera del Municipio. La funcionaria desmintió la existencia de una crisis económica y afirmó que no hay deudas atrasadas con el gremio, con los trabajadores municipales ni con el servicio de disposición final de residuos.

“Con respecto a la deuda con el gremio, ya fue totalmente regularizada. No tenemos ninguna deuda atrasada. Se va abonando lo correspondiente mes a mes, como siempre”, afirmó Gutiérrez. En ese sentido, explicó que en diciembre hubo una demora de algunos días, pero que la situación ya fue normalizada.

También desmintió que haya habido inconvenientes con el pago a los empleados municipales. “Todos cobraron sus sueldos dentro del cuarto día hábil, como está estipulado. Y los empleados de planta cobraron el aguinaldo antes que los trabajadores de la provincia”, remarcó. Además, explicó que quienes están contratados por reemplazos de larga o corta duración perciben el sueldo y el aguinaldo juntos en enero, una modalidad que —según afirmó— se aplica desde hace años.

Sobre la situación del contrato con la empresa Milicic, acerca de la disposición final de residuos, la secretaria aseguró que “no hay ninguna deuda” y que el servicio “se presta con total normalidad”. En ese marco, indicó que el período adeudado ya fue regularizado.

Para finalizar Gutiérrez respondió de manera directa a las versiones que señalan un colapso financiero en la administración local. “Estamos regularizando la situación, pero no hay ninguna crisis financiera. Hay múltiples factores que afectan las finanzas de un municipio: la recaudación, la coparticipación y el alto costo laboral, que impacta en todos los municipios, no solo en el nuestro”, concluyó.