Por esta semana cambian los días de clases gratuitas de zumba

La Municipalidad de Santo Tomé informó que, de manera excepcional y solo durante la presente semana, las clases de zumba tendrán una modificación en su cronograma habitual.

Según se indicó oficialmente, las actividades se llevarán a cabo el miércoles 14 y el viernes 16 de enero, a partir de las 18.45, manteniendo el horario habitual de la propuesta.

Desde el Municipio señalaron que las clases forman parte de las actividades recreativas que se desarrollan en distintos espacios de la ciudad y que están orientadas a la promoción de la actividad física y el bienestar.

Asimismo, se informó que esta modificación rige únicamente durante esta semana y que luego se retomará el cronograma habitual de las clases.

