Pago anual de la TGI: últimos días para el primer vencimiento

La Municipalidad de Santo Tomé informó que continúa habilitada la posibilidad de optar por el pago anual de la Tasa General de Inmuebles (TGI), una alternativa que permite cancelar en un único pago el monto correspondiente a todo el año.

Esta modalidad, prevista en la Ordenanza N.º 3121/15, ofrece a los contribuyentes la opción de adelantar el pago de los doce meses y evitar las actualizaciones que se aplican a lo largo del año según la normativa vigente.

En cuanto a los plazos, el primer vencimiento del pago anual fue fijado para el 12 de enero de 2026. Además, se estableció un segundo vencimiento el 10 de febrero, que se podrá abonar con el recargo correspondiente.

Respecto a las formas de pago, el Municipio detalló que la TGI puede abonarse en efectivo, con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, con la posibilidad de financiar el pago en hasta tres cuotas sin interés en este último caso.

Para quienes necesiten realizar consultas o ampliar la información, se encuentra disponible la línea de WhatsApp 3424065993, de lunes a viernes de 7 a 14 horas, correspondiente a la Oficina de Gestión de Cobros. También se pueden efectuar consultas telefónicas al 4740084, interno 105.