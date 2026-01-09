Sauce Viejo: una camioneta terminó en el río y su conductor salió ileso

Un accidente generó preocupación este jueves por la tarde en la ciudad de Sauce Viejo, cuando una camioneta cayó al río en la zona de la bajada de lanchas de El Mate. A pesar de la situación, el conductor logró ponerse a salvo y no resultó herido.

De acuerdo a las primeras informaciones, el vehículo perdió el control tras una maniobra y avanzó sin poder detenerse hasta terminar dentro del agua. Antes de que la camioneta comenzara a hundirse, el hombre consiguió salir por sus propios medios, evitando consecuencias mayores.

El episodio fue advertido por vecinos y pescadores que se encontraban en el lugar, quienes alertaron rápidamente a las autoridades. Poco después, se desplegó un operativo para recuperar el rodado y garantizar la seguridad en el sector.

Las tareas de rescate incluyeron la intervención de personal especializado y el uso de un camión volcador, con el que finalmente se logró extraer la camioneta del río. El procedimiento demandó varios minutos y obligó a interrumpir de manera momentánea el acceso a la bajada de lanchas, sin que se registraran otros incidentes.

